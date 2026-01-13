РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:42, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Новый метод комбинированной анестезии начали применять в Алматы

    В Центральной городской клинической больнице в Алматы начали использовать метод регионарной комбинированной анестезии, позволяющий обезболивать несколько анатомических зон при сохранении сознания пациента, передает агентство Kazinform.

    Врачи успешно удалили гигантскую опухоль мозга у трехмесячной девочки в Астане
    Фото: Минздрав РК

    По словам врачей, новый подход применяется при политравмах и сложных клинических случаях. Ранее при одновременных переломах нескольких конечностей обычно использовалась общая анестезия с искусственной вентиляцией легких. Сейчас в некоторых случаях возможно проведение операций без общей анестезии, используя комбинированную регионарную анестезию.

    — Раньше при переломах нескольких конечностей использовались методы общей анестезии. Сейчас мы можем обезболивать, например, верхнюю и нижнюю конечность одновременно без общей анестезии, — отметил врач-реаниматолог-анестезиолог Ерболат Адилбеков.

    Метод основан на сочетании проводниковой, спинальной и эпидуральной анестезии в рамках одного операционного вмешательства. Врачи отмечают, что это позволяет выполнять сложные и комбинированные операции.

    Ключевые преимущества данного метода — сохранение сознания пациента, минимальное воздействие на сердечно-сосудистую, дыхательную и, что самое важное, центральную нервную систему, снижение риска осложнений, сокращение длительности периода восстановления и необходимости пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии. Эти особенности особенно важны для пациентов пожилого возраста, с ожирением и осложненным коморбидным фоном.

    Ранее мы рассказывали, что сакральную нейростимуляцию провели подросткам с врожденным пороком в Алматы.

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
