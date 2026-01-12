Сакральную нейростимуляцию провели подросткам с врожденным пороком в Алматы

Врачи детской городской клинической больницы № 2 Алматы в рамках мастер-класса с участием специалиста из Китая провели две операции подросткам 15-ти и 17-ти лет с тяжелыми нарушениями функций тазовых органов.

У пациентов диагностирован врожденный порок развития спинного мозга: spina bifida поясничной области. По данным Всемирной организации здравоохранения, частота spina bifida составляет от одного до двух случаев на 1000 новорожденных.

Как сообщил директор больницы Марат Рабандияров, тяжелый диагноз сопровождался не только периодическими болями при физической нагрузке и слабостью в нижних конечностях, но и выраженными нарушениями мочеиспускания и дефекации. Подобные состояния существенно ограничивают повседневную активность ребенка, занятия спортом, а также приводят к социальной и психологической изоляции. Консервативное лечение в данных случаях не дало ожидаемого эффекта.

Сакральная нейростимуляция — это современный метод хирургического лечения нарушений функций тазовых органов, который применяется при неэффективности консервативной терапии.

В ходе операций пациентам были установлены сакральные стимуляторы в крестцовый отдел позвоночника. Хирургические вмешательства выполнили нейрохирурги детской городской клинической больницы № 2 при участии врача-анестезиолога и операционной медицинской сестры при поддержке приглашенного профессора.

Отбор пациентов, а также последующее сопровождение и настройку работы стимулятора осуществляет врач-невролог-нейрофизиолог Гульнур Касенова. По ее словам, в послеоперационном периоде у пациентов отмечаются положительные результаты лечения.

— Это улучшение функции мочеиспускания, что существенно повышает качество жизни. Внедрение данного метода, широко применяемого в ведущих мировых клиниках, в хирургическую практику одного из крупнейших детских медицинских организаций страны является важным событием для отечественного здравоохранения и дает реальный шанс детям, нуждающимся в подобной помощи, на улучшение качества жизни, — сказала она.

Высокотехнологичные операции проводятся детям в рамках обязательного социального медицинского страхования.

