Изменятся ли платежи на ОСМС в 2026 году: ответ фонда

В июле 2025 года Главой государства подписан закон об изменениях и дополнениях касательно вопросов ОСМС и оказания медицинских услуг. Часть из них касалась обеспечения финансовой устойчивости системы здравоохранения — через повышение солидарной ответственности государства, работодателей и самих граждан.

С этой целью было предусмотрено поэтапное повышение взносов государства за социально уязвимые категории населения (к ним относятся более 11 млн человек): с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году. Действующая ставка для взносов государства составляет 2% от объекта исчисления, она сохранится и в 2026 году.

— Важно понимать, что на самих льготниках это изменение не отразится, они так же будут автоматически застрахованы, поскольку государство будет оплачивать за них взносы, — объяснили в ФСМС.

Что означает изменение верхнего предела?

С этой же целью было введено повышение верхнего предела базы исчисления взносов работников и отчислений работодателей с 1 января 2026 года. Сами процентные ставки остаются прежними.

В настоящее время максимально возможный размер отчислений составляет 25 500 тенге (3% от предельного облагаемого дохода в 10 минимальных заработных плат). Максимально возможный размер взноса в 2025 году составляет 17 000 тенге (2% от 10 МЗП, предельного облагаемого дохода). Теперь же работодатели будут отчислять взносы с суммы, не превышающей 40 МЗП, а работники — с суммы до 20 МЗП (изначально предлагалось повысить пороги до 50 МРП по обоим платежам, но в ходе обсуждения законопроекта их снизили).

— То есть ранее работники, получающие доход более 850 тысяч тенге (будь то 1-2 млн тенге и выше), уплачивали взнос не более 17 000 тенге. Срабатывало ограничение к базе исчисления. Пропорционально это меньше установленной ставки, и такой подход не справедлив по отношению к остальным работникам, получающие менее 850 тыс. тенге и уплачивающие ровно 2% от своей зарплаты. После изменений максимальный размер взноса составит 34 тыс. тенге (2% от 1,7 млн тенге (20 МЗП), а максимальный размер отчислений — 102 тыс. тенге (3% от 3,4 млн тенге (40 МЗП). Стоит отметить, что данное изменение затронет только 9% наемных работников, чьи доходы превышают 850 тысяч тенге в месяц. А зарплату свыше 3,4 млн тенге имеют лишь 20 тысяч работников (0,3%). Для остальных 91% работающих граждан ничего не изменится, — заверили в ФСМС.

Ставки взносов для остальных плательщиков

Плательщики единого платежа

Единый платеж (ЕП) уплачивается индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами за своих работников. Он включает индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы работодателя и работника, социальные отчисления, взносы и отчисления на ОСМС.

Размер единого платежа с 1 января 2026 года составит 24,8% от начисленных доходов.

ИП, владельцы КХ и лица, занимающиеся частной практикой

Эти категории уплачивают взносы на ОСМС в размере 5% от 1,4 МЗП. Поскольку размер минимальной заработной платы в 2026 году оставлен таким же, то и взнос на ОСМС остается прежним — 5 950 тенге в месяц. Он является фиксированным и не зависит от уровня дохода в текущем месяце.

Важно: если ИП параллельно является наемным работником в другой организации, и за него перечисляют необходимые платежи на ОСМС, это не освобождает его от оплаты взносов за себя в качестве ИП. Перестают платить взносы только те ИП, которые официально приостановили деятельность или признаны бездействующим.

Самостоятельные плательщики

В категорию самостоятельных плательщиков входят те, кто не имеет постоянной работы и не входит в список льготных категорий.

Размер ежемесячного взноса на ОСМС для самостоятельных плательщиков составляет 5% от 1 МЗП, в 2026 году это так же 4 250 тенге.

Статус застрахованного присваивается при наличии взносов за 12 последовательных месяцев — прошедших или будущих. Оплачивать взносы нужно раздельно за каждый месяц.

Ранее стало известно, что казахстанцы, потерявшие работу, смогут полгода получать медпомощь по ОСМС.