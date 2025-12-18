Казахстанцы, потерявшие работу, смогут полгода получать медпомощь по ОСМС

Со следующего года вступят в силу изменения в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании». Одно из ключевых нововведений касается граждан, которые ранее регулярно платили взносы в систему ОСМС, но временно остались без дохода.

— Если человек уплачивал взносы не менее пяти лет подряд, он сможет сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев даже при отсутствии платежей. Такая ситуация чаще всего возникает у наемных работников при увольнении и временном поиске работы. Однако данная норма распространяется на все категории плательщиков в системе ОСМС, — прокомментировал директор филиала ФСМС по городу Алматы Илияс Мухамеджан.

Таким образом, при потере работы или временных финансовых трудностях граждане не останутся без медицинской помощи и смогут продолжать получать услуги в рамках ОСМС. После восстановления доходов необходимо будет погасить задолженность за пропущенные месяцы.

Пропущенные месяцы можно оплатить в качестве самостоятельного плательщика. Размер взноса для данной категории граждан в 2026 году составит 4 250 тенге в месяц.

Напомним, что в настоящее время после прекращения платежей статус «застрахован» сохраняется в течение трех месяцев. Эта норма также продолжит действовать и не зависит от продолжительности уплаты взносов.

Ранее Фонд социального медицинского страхования разъяснил, как пациенты могут получать медицинские услуги в частных клиниках по системе ОСМС.