    11:07, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы могут получать услуги в частных клиниках по ОСМС — разъяснение фонда

    Фонд социального медицинского страхования разъяснил, как пациенты могут получать медицинские услуги в частных клиниках по системе ОСМС, и в каких случаях действует этот механизм, передает агентство Kazinform.

    Фото: Pexels

    Возможность получения медицинских услуг в частных клиниках по ОСМС была предусмотрена с момента создания системы социального медицинского страхования и действует до настоящего времени.

    Как это работает

    Поликлиника обслуживания может оформить направление для пациента в любую клинику, работающую по ОСМС. Пациент при этом не оплачивает услугу — финансирование осуществляется за счет Фонда социального медицинского страхования по договору соисполнения.

    Когда применяется направление

    • В поликлинике отсутствует нужный врач узкого профиля или оборудование для диагностики. Например, небольшие организации первичной медико-санитарной помощи могут не иметь пульмонолога, аллерголога, ангиохирурга или аппаратов для УЗИ и рентгена. В таких случаях пациента направляют в другую клинику, с которой поликлиника сотрудничает по договору.
    • Если необходимые специалисты и оборудование есть, но запись заполнена на месяц.
    • Когда врач находится в отпуске или оборудование временно не работает.

    Направление может быть оформлено только в клинику, включенную в базу поставщиков фонда. При этом договор соисполнения между поликлиникой пациента и клиникой формируется автоматически через информационную систему при создании направления.

    В частной клинике пациенты могут получить не только консультацию или диагностику, но и лечение в дневном или круглосуточном стационаре, включая операции, входящие в перечень ОСМС.

    Защита прав пациентов

    Если направление на нужную услугу не оформлено, пациент может обратиться в Службу поддержки пациента и внутренней экспертизы при поликлинике. В случае отсутствия решения можно направить официальное обращение в Фонд для проверки.

    Все назначения на консультации, диагностику или лечение делает лечащий врач. Он оценивает жалобы и симптомы пациента и только при наличии показаний выписывает направление.

    В фонде напомнили, что для получения услуг по ОСМС необходимо быть застрахованным.

    Теги:
    ОСМС Здоровье Медицина
    Анастасия Палагутина
    Автор
