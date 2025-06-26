РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:10, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    ВИЭ в Казахстане: какие новые проекты запустят до 2027 года

    Минэнерго РК продолжает системную работу по развитию возобновляемых источников энергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Возобновляемая энергия, ВИЭ
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Если по состоянию на конец 2024 года в Казахстане функционировали 153 объектов ВИЭ общей установленной мощностью 3 032 МВт, что позволило обеспечить 6,43% от общего объема производства электроэнергии в стране, то сейчас функционируют 156 объекта мощностью 3122 МВт, — сообщил на брифинге СЦК вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов. 

    По его данным, суммарная генерация объектов ВИЭ в 2024 году достигла 7,581 млрд кВт·ч, из них:

    • Ветроэнергетика — 4 513 млрд кВт·ч
    • Солнечная энергетика — 1 889,6 млрд кВт·ч
    • Гидроэнергетика — 1 177 млрд кВт·ч
    • Биоэнергетика — 1,58 млрд кВт·ч

    Также, по словам вице-министра, на различных стадиях реализации находится 91 проект суммарной мощностью 2 258 МВт, включая:

    • 20 ветроэлектростанций (1 364,5 МВт)
    • 9 солнечных электростанций (282,6 МВт)
    • 58 малых ГЭС (591,81 МВт)
    • 4 биоэнергетических объекта (19,25 МВт).

    — С введением механизма аукционных торгов в развитие ВИЭ вовлечено более 260 компаний из 14 стран, включая Китай, Германию, Турцию, Францию, ОАЭ, Южную Корею и другие. Казахстан уверенно зарекомендовал себя как открытая и прозрачная платформа для инвестиций в «зеленую» энергетику, — отметил С. Есимханов. 

    До конца 2027 года, по информации спикера, планируется провести аукционные торги по проектам ВИЭ общей мощностью 4,6 ГВт (с учетом 2025 года). В числе приоритетных направлений:

    • развитие систем накопления энергии,
    • совершенствование механизмов B2B-контрактов,
    • интеграция объектов ВИЭ в балансирующий рынок,
    • поддержка маломасштабной генерации,
    • отказ от приоритетной диспетчеризации.

    Ранее мы писали о том, что Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в энергетике: акцент на ВИЭ и газ. 

    Развитие ВИЭ в Казахстане идет в ускоренном темпе — глава KEGOC. 

    Казахстан планирует довести долю ВИЭ до 50% к 2050 году. 

    Теги:
    Зеленая энергетика Минэнерго РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают