ВИЭ в Казахстане: какие новые проекты запустят до 2027 года

— Если по состоянию на конец 2024 года в Казахстане функционировали 153 объектов ВИЭ общей установленной мощностью 3 032 МВт, что позволило обеспечить 6,43% от общего объема производства электроэнергии в стране, то сейчас функционируют 156 объекта мощностью 3122 МВт, — сообщил на брифинге СЦК вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов.

По его данным, суммарная генерация объектов ВИЭ в 2024 году достигла 7,581 млрд кВт·ч, из них:

Ветроэнергетика — 4 513 млрд кВт·ч

Солнечная энергетика — 1 889,6 млрд кВт·ч

Гидроэнергетика — 1 177 млрд кВт·ч

Биоэнергетика — 1,58 млрд кВт·ч

Также, по словам вице-министра, на различных стадиях реализации находится 91 проект суммарной мощностью 2 258 МВт, включая:

20 ветроэлектростанций (1 364,5 МВт)

9 солнечных электростанций (282,6 МВт)

58 малых ГЭС (591,81 МВт)

4 биоэнергетических объекта (19,25 МВт).

— С введением механизма аукционных торгов в развитие ВИЭ вовлечено более 260 компаний из 14 стран, включая Китай, Германию, Турцию, Францию, ОАЭ, Южную Корею и другие. Казахстан уверенно зарекомендовал себя как открытая и прозрачная платформа для инвестиций в «зеленую» энергетику, — отметил С. Есимханов.

До конца 2027 года, по информации спикера, планируется провести аукционные торги по проектам ВИЭ общей мощностью 4,6 ГВт (с учетом 2025 года). В числе приоритетных направлений:

развитие систем накопления энергии,

совершенствование механизмов B2B-контрактов,

интеграция объектов ВИЭ в балансирующий рынок,

поддержка маломасштабной генерации,

отказ от приоритетной диспетчеризации.

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