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    10:40, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в энергетике: акцент на ВИЭ и газ

    На втором заседании Делового совета «Центральная Азия — Китай» в Астане министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обозначил ключевые направления сотрудничества с Китаем в энергетической сфере, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Возобновляемая энергия, ВИЭ
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Речь идет о совместной работе в области возобновляемых источников энергии, газовой промышленности, нефтепереработки и нефтехимии, а также о подготовке кадров и цифровизации.

    — На протяжении более 30 лет китайские компании активно участвуют в развитии топливно-энергетического комплекса Казахстана. Подписанные межправительственные соглашения обеспечивают устойчивую базу для реализации масштабных проектов, в том числе в области возобновляемых источников энергии, — подчеркнул министр.

    По словам Ерлана Аккенженова, растет интерес китайских партнеров к реализации совместных проектов в сфере солнечной и ветровой генерации. Параллельно развивается индустриальная база по производству компонентов ВИЭ и зеленой энергетики, ориентированная как на внутренний рынок, так и на экспорт.

    Что касается газовой отрасли, Казахстан делает ставку на модернизацию инфраструктуры, геологоразведку, повышение энергоэффективности и экологических стандартов. Это направление также открывает возможности для научно-технического обмена и совместного производства.

    — Не менее важное направление — нефтепереработка и нефтехимия. Сегодня усилия сосредоточены на расширении мощностей, углублении переработки сырья и создании продукции с высокой добавленной стоимостью. Это создает условия для формирования устойчивой, конкурентоспособной энергетической экономики, — отметил глава Минэнерго.

    Также Казахстан уделяет приоритетное внимание подготовке специалистов, цифровизации отрасли и устойчивому строительству как основам технологической модернизации.

    — Вчера в рамках Первого регионального форума «PowerCentral Asia + China» был подписан ряд документов. Они охватывают такие сферы, как совместные энергетические исследования, развитие ВИЭ и энергетической инфраструктуры, внедрение новых технологий, а также обмен передовыми практиками и кадровое сотрудничество, — отметил Ерлан Аккенженов.

    Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на стратегическое и взаимовыгодное партнерство с Китаем, стремясь укреплять инфраструктурную связанность, развивать производственные цепочки и расширять региональные транспортно-энергетические коридоры.

    Ранее сообщалось, что сегодня участники второго заседания Делового совета «Китай — Центральная Азия» в Астане подпишут свыше 35 меморандумов на общую сумму более 17 млрд долларов. 

    Теги:
    Казахстан Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Китай Возобновляемые источники энергии Энергетика КНР Ерлан Аккенженов Газ
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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