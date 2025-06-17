Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в энергетике: акцент на ВИЭ и газ

Речь идет о совместной работе в области возобновляемых источников энергии, газовой промышленности, нефтепереработки и нефтехимии, а также о подготовке кадров и цифровизации.

— На протяжении более 30 лет китайские компании активно участвуют в развитии топливно-энергетического комплекса Казахстана. Подписанные межправительственные соглашения обеспечивают устойчивую базу для реализации масштабных проектов, в том числе в области возобновляемых источников энергии, — подчеркнул министр.

По словам Ерлана Аккенженова, растет интерес китайских партнеров к реализации совместных проектов в сфере солнечной и ветровой генерации. Параллельно развивается индустриальная база по производству компонентов ВИЭ и зеленой энергетики, ориентированная как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Что касается газовой отрасли, Казахстан делает ставку на модернизацию инфраструктуры, геологоразведку, повышение энергоэффективности и экологических стандартов. Это направление также открывает возможности для научно-технического обмена и совместного производства.

— Не менее важное направление — нефтепереработка и нефтехимия. Сегодня усилия сосредоточены на расширении мощностей, углублении переработки сырья и создании продукции с высокой добавленной стоимостью. Это создает условия для формирования устойчивой, конкурентоспособной энергетической экономики, — отметил глава Минэнерго.

Также Казахстан уделяет приоритетное внимание подготовке специалистов, цифровизации отрасли и устойчивому строительству как основам технологической модернизации.

— Вчера в рамках Первого регионального форума «PowerCentral Asia + China» был подписан ряд документов. Они охватывают такие сферы, как совместные энергетические исследования, развитие ВИЭ и энергетической инфраструктуры, внедрение новых технологий, а также обмен передовыми практиками и кадровое сотрудничество, — отметил Ерлан Аккенженов.

Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на стратегическое и взаимовыгодное партнерство с Китаем, стремясь укреплять инфраструктурную связанность, развивать производственные цепочки и расширять региональные транспортно-энергетические коридоры.

Ранее сообщалось, что сегодня участники второго заседания Делового совета «Китай — Центральная Азия» в Астане подпишут свыше 35 меморандумов на общую сумму более 17 млрд долларов.