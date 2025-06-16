Казахстан планирует довести долю ВИЭ до 50% к 2050 году

— Между Казахстаном и Китаем достаточно давно продолжаются взаимоотношения в рамках возобновляемой энергетики — по реализации проектов солнечной и ветровой генерации. С 2018 года у нас функционирует механизм аукционных торгов — так называемых аукционов, где достаточно активно принимают участие различные компании из Китайской Народной Республики, — отметил спикер.

По его словам, в рамках текущего форума также запланировано подписание ряда документов по расширению сотрудничества, включая реализацию масштабных проектов по солнечной генерации на юге Казахстана и ветровой — на севере.

— Несмотря на то, что возобновляемая энергетика, «зелёная» генерация у нас в стране является достаточно молодой отраслью в секторе энергетики, те цели, которые поставлены перед Правительством, мы планируем достичь: к 2030 году — целевого индикатора в 15% доли «зелёной» генерации в общей структуре энергобаланса страны, а к 2050 году — 50% с учётом альтернативной генерации, — отметил Касенов.

По его словам, уже сегодня Казахстан имеет законтрактованные проекты на более чем 2 ГВт, а с учётом планируемых аукционов и реализации проектов со стратегическими инвесторами общий потенциал превышает 5 ГВт.

— С учётом всех инициатив эти цели вполне достижимы. Мы уже перевыполняем годовые планы. Например, в 2024 году доля ВИЭ составила около 6,5% при плане в 6%, — добавил он.

Однако, как подчеркнул представитель Минэнерго, отрасль сталкивается с рядом вызовов. Это, прежде всего, нестабильность генерации: солнце не светит ночью, ветер не дует постоянно. В связи с этим ключевыми направлениями остаются развитие маневренной и базовой генерации, а также интеграция ВИЭ в общую энергосистему.

— С этими вызовами предстоит работать. Одно из направлений развития сектора энергетики — увеличение доли маневренной генерации, увеличение доли стабильной базовой генерации. Но здесь Казахстан совместно с мировыми экспертами и с международным сообществом работает над решением данной проблемы. И, в принципе, она реализуема, — резюмировал Касенов.

Ранее мы писали, какие документы подписали на I Региональном энергетическом форуме в Астане.