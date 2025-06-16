Развитие ВИЭ в Казахстане идет в ускоренном темпе — глава KEGOC

В кулуарах первого регионального энергетического форума Power Central Asia + China Наби Айтжанов затронул тему развития электроэнергетической области Казахстана в части генерации возобновляемых источников энергии.

В частности, он отметил, что сегодня из запланированных к 2035 году 32 ГВт мощностей 12 ГВт — уже сформированные планы на точное развитие возобновляемых источников.

— Но с учетом дополнительного планирования и выданных технических условий планируется доведение ВИЭ до 19 ГВт, что в целом превышает первоначальные планы по развитию возобновляемых источников, — подчеркнул спикер.

Получается, развитие идет в ускоренном темпе, что говорит о необходимости интеграции ВИЭ в энергосистему Казахстана. Глава KEGOC рассказал, для этого делается.

— Мы, как системный оператор, разбили интеграцию возобновляемых источников на четыре составляющие. Первое — это управление спросом и цифровизация, — отметил Н. Айтжанов.

Сюда непосредственно входит разработка программы по интеграции ВИЭ в энергосистему Казахстана.

— Второе — это развитие существующих и строительство новых электрических сетей в энергосистеме. Сегодня подтверждены порядка 10 больших проектов, которые уже включены в систему госпланирования. Эти крупные проекты позволят безболезненно интегрировать возобновляемые источники, — объяснил глава KEGOC.

Третьим направлением обозначено развитие маневренной генерации.

— Маневренная генерация у нас планируется до 2035 года в объеме 6,5 ГВт. Это газовые станции, которые могут регулировать нагрузку и таким образом безболезненно помогать генерации возобновляемых источников, — пояснил спикер.

Четвертое направление — развитие систем накопления энергии.

— Сейчас определен объем по РК — это введение до 3 ГВт мощностей систем накопления энергии. Из них 1,5 ГВт уже идут совместно с крупными гигаваттными проектами в Казахстане по межправосоглашениям, — отметил спикер.

Еще 1,5 ГВт, по его словам, запланированы по двум направлениям: механизм конкурса и аукционные торги, через которые в строительстве будут участвовать инвесторы, и арбитражные цены на балансирующем рынке. Таким образом, интеграция большой концентрации возобновляемых источников запланирована имено с учетом этих направлений, подытожил эксперт.

Ранее мы писали о том, какие соглашения были заключены на первом региональном энергетическом форуме Power Central Asia + China.