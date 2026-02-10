Видео в соцсетях с солдатами-срочниками прокомментировали в Минобороны Казахстана

Как сообщили в Минобороны, указанное видео было снято еще в 2019 году в одной из воинских частей. По словам самих военнослужащих, запечатленных на записи, видеоролик создавался в шуточной форме исключительно для личного пользования.

В министерстве призвали пользователей социальных сетей не доверять искаженным и недостоверным видеоматериалам, а также ориентироваться только на информацию из официальных источников. Отмечается, что действующим законодательством предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации и искажение фактов.

Автор видео Жомарт Оркен также подтвердил, что запись не отражает реальных событий. По его словам он был призван с Ескельдинского района в апреле 2019 года и проходил срочную службу в воинской части № 29108 в городе Сарыозек Кербулакского района в первом дивизионе третьей батареи.

— Видео было записано в шуточной форме для ребят. Никакого применения силы со стороны офицеров не было. Съёмка велась в военном парке, — пояснил он.

В Минобороны РК подчеркнули, что распространяемая в сети видеозапись вырвана из контекста и не имеет отношения к действительному положению дел в Вооруженных силах.

Ранее сообщалось, что в армии Казахстана внедряют видеонаблюдение с элементами ИИ.