Видео о «брошенном» больном — фейк, заявили в Минздраве РК

— Проведенный анализ ролика показал, что люди на видео не являются сотрудниками казахстанской скорой помощи. На форме отсутствуют государственные и ведомственные знаки, которые являются обязательными для всех бригад скорой медицинской помощи в РК. Цветовая гамма и фасон одежды не соответствуют унифицированному стандарту, действующему в Казахстане, — говорится в сообщении.

На самом деле запечатленный в ролике инцидент произошел 11 марта 2024 года в Волгограде и в тот период широко освещался в российских СМИ. По итогам проверки виновные лица, по сообщению ТАСС, были привлечены к ответственности.

— Таким образом, использование старого и уже расследованного случая для попытки связать его с казахстанскими службами является намеренным введением граждан в заблуждение, — подчеркнули в Минздраве Казахстана.

В ведомстве отмечают, что в распространяемом видео авторами целенаправленно наложена аудиодорожка, усиливающая эффект присутствия и вызывающая у зрителя негативные эмоции. Использование подобных техник является характерным приёмом манипуляции, направленным на формирование искажённого восприятия ситуации и повышение эмоционального давления на аудиторию. Это дополнительно подтверждает, что ролик создан не для информирования, а для усиления негатива и дискредитации экстренных служб.

— Призываем администраторов пабликов и авторов информационных ресурсов уважать право граждан на доступ к достоверным сведениям, проверять источники перед публикацией и не допускать распространения материалов, направленных на намеренную дискредитацию государственных, социальных и медицинских работников, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД Казахстана объяснили, в каких случаях создателям дипфейков может грозить уголовное наказание.