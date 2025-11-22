В каких случаях создателям дипфейков может грозить уголовное наказание, объяснили в МВД РК

В Следственном департаменте МВД разъяснили, что нормы действующего законодательства распространяются и на случаи генерирования и использования дипфейков.

— Нарушение неприкосновенности частной жизни и персональных данных влечет уголовную или административную ответственность. Таким образом, в настоящее время действующим уголовным законодательством предусмотрена возможность привлечения лиц, создающих и распространяющих дипфейки к ответственности, в зависимости от характера и последствий таких действий — мошенничество, вымогательство и т.п. То есть, действия виновного должны находиться в прямой причинной связи с фактом конкретного последствия, — пояснил заместитель начальника Следственного департамента Бауыржан Абенов в ответе на запрос корреспондента Kazinform.

В ведомстве уточнили, что если человек в ходе создания поддельного ИИ-контента собирает или использует чужие личные данные без согласия (фото, видео, голос, информацию о частной жизни), это подпадает под статью 147 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите». По данной статье гражданину может грозить наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Кроме того, согласно части 2 статьи 145 Гражданского кодекса, использовать изображение человека в фото или видео можно только с его согласия. Исключение действует лишь тогда, когда это прямо предусмотрено законом или когда человек позировал за плату.

— Из данных норм закона следует, что фото и видеосъемка разрешена в установленном законодательством порядке и для ее использования в других целях необходимо согласие изображенного лица, — отметили в МВД.

Ранее спикер Сената Маулен Ашимбаев предложил рассмотреть возможность привлекать авторов дипфейков к ответственности по таким составам, как мошенничество, шантаж, незаконный сбор денег. https://www.inform.kz/ru/privlekat-kotvetstvennosti-sozdateley-dipfeykov-prizval-spiker-senata-1536ed

Напомним, после принятия закона «Об искусственном интеллекте» в Казахстане планируют ввести ответственность за создание и распространение дипфейков.

Адия Абубакир