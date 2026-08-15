Выборы в Курултай способствуют усилению партийной конкуренции в Казахстане — иорданский академик

Переход к однопалатному Курултаю и применение пропорциональной избирательной системы создают условия для развития партийной конкуренции и повышения эффективности законодательной работы. По мнению иорданского эксперта Саддама Алмашакбеха, формирование нового состава Курултая также откроет дополнительные возможности для укрепления межпарламентских связей Казахстана и Иордании, передает Kazinform.

Назначенные на 23 августа выборы определят первый состав нового однопалатного Курултая. Голосование станет важным этапом практической реализации конституционных преобразований и дальнейшего обновления представительных институтов страны.

Своей оценкой предстоящих выборов поделился Саддам Алмашакбех, иорданский академик, эксперт в области журналистики и цифровых медиа, также выступающий в качестве специалиста по вопросам международных и межпарламентских связей.

Партийная конкуренция и качество законодательной работы

Оценивая основные особенности новой парламентской модели, Саддам Алмашакбех выделил переход к однопалатному законодательному органу и проведение выборов по пропорциональной системе. По его мнению, эти изменения укрепят позиции политических партий и повысят требования к профессиональному уровню работы будущего Курултая.

— Предстоящие выборы в Курултай Казахстана являются важным этапом политической модернизации страны. Переход к однопалатному парламенту и проведение выборов по пропорциональной системе способствуют усилению политической конкуренции и развитию партийной системы, а также повышению профессионализма и эффективности законодательной работы, — отметил Саддам Алмашакбех.

В условиях пропорциональной системы основой политической конкуренции становятся партийные программы, команды и предлагаемые ими решения. Это повышает ответственность партий за качество избирательных списков и профессиональную подготовку кандидатов, которым предстоит представлять интересы граждан в Курултае.

Однопалатная структура, в свою очередь, позволит сделать законодательный процесс более последовательным и оперативным. Ответственность за обсуждение, принятие и качество законов будет сосредоточена в едином представительном органе. В совокупности эти изменения создают прочную основу для эффективной работы нового Курултая.

Новый импульс сотрудничеству Казахстана и Иордании

Значение предстоящих выборов, по оценке эксперта, не ограничивается внутренней политической повесткой. Формирование нового состава Курултая может придать дополнительную динамику отношениям Казахстана с зарубежными партнерами, в том числе с Иорданией.

— Я убежден, что формирование состава Курултая также придаст дополнительный импульс развитию отношений между Иорданией и Казахстаном, в частности, укреплению межпарламентского диалога, обмену опытом и расширению сотрудничества между законодательными органами двух стран, — подчеркнул эксперт.

Межпарламентские связи позволяют законодателям обмениваться опытом, обсуждать актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и поддерживать совместные инициативы. Начало работы нового Курултая откроет дополнительные возможности для развития такого диалога и расширения контактов между представительными органами Казахстана и Иордании.

В итоге выборы 23 августа соединяют внутреннее и международное измерения проводимых преобразований. Они определят состав Курултая, усилят роль политических партий и создадут новые условия для профессиональной законодательной работы. Одновременно обновление парламентской системы будет способствовать укреплению партнерства Казахстана с Иорданией и развитию взаимовыгодного межпарламентского сотрудничества, отметил эксперт.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

О том, где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, можете прочитать по ссылке.

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