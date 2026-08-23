Выборы в Курултай организованы на самом высоком уровне — наблюдатель из Таджикистана

Сегодня в Казахстане проходят первые выборы в Курултай. За ходом голосования следят в том числе международные наблюдатели. Своими впечатлениями от избирательного процесса поделился председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Бахтиёр Худоёрзода, передает агентство Kazinform.

Он поблагодарил казахстанскую сторону за приглашение принять участие в международном наблюдении и отметил значение нынешней избирательной кампании в контексте проведенной в стране конституционной реформы.

— Весной этого года в Казахстане была проведена конституционная реформа. Она коснулась и избирательной системы, и законодательной власти страны. Это говорит о том, что в Казахстане идет системная и планомерная работа по развитию государственных институтов, — сказал Бахтиёр Худоёрзода.

Международный наблюдатель высоко оценил организацию голосования. По его словам, была проведена необходимая подготовительная работа, а избиратели получили информацию о порядке проведения выборов.

— Мы видим, что выборы организованы на самом высоком уровне. Проведена планомерная подготовка, обеспечено информирование избирателей, организована работа по всем вопросам, связанным с проведением выборов, — отметил он.

Бахтиёр Худоёрзода также рассказал о ситуации непосредственно на посещенных избирательных участках. По его словам, участковые комиссии создали необходимые условия для свободного волеизъявления граждан.

— Наши наблюдения показывают, что участковыми комиссиями созданы все условия, чтобы избиратели могли свободно выразить свою волю и отдать голос за ту партию, которую считают нужной, — подчеркнул председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана.

Он отметил, что нынешние выборы имеют особое значение, поскольку проходят после конституционных преобразований и формирования новой модели законодательной власти.

По оценке наблюдателя, на посещенных им участках граждане свободно реализуют свое избирательное право.

— Наши наблюдения показывают, что граждане свободно выражают свою волю. Мы не видим каких-либо препятствий для осуществления ими своих конституционных прав, — заявил Бахтиёр Худоёрзода.

В завершение международный наблюдатель пожелал Казахстану дальнейшего развития и процветания.

Напомним, 23 августа в Казахстане проходят первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 17,96%.