Выборы в Курултай: что важно знать избирателям Шымкента

365 избирательных участков будут работать в Шымкенте в день выборов в Курултай. По сравнению с предыдущей электоральной кампанией число избирателей в городе выросло почти на 15 тыс. человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как проверить себя в списках избирателей, проголосовать не по месту регистрации, воспользоваться правом голоса на дому и какие условия созданы для людей с инвалидностью, рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Шымкента Кайырбек Кунанбаев.

— Сколько избирательных участков откроется в городе 23 августа и от чего зависит окончательное число избирателей в списках?

— В день голосования в Шымкенте будут работать 365 избирательных участков, на которых граждане смогут реализовать свое избирательное право. По состоянию на 1 июля 2026 года в государственной базе данных физических лиц зарегистрировано 709 777 избирателей Шымкента. По сравнению с предыдущей электоральной кампанией их число увеличилось на 14 632 человека, или на 2,06 процента.

Окончательное количество граждан, включенных в списки избирателей, станет известно после их формирования. Основанием для включения гражданина в список является регистрация по месту жительства на территории соответствующего избирательного участка (п. 3 ст. 24 Конституционного закона РК «О выборах в РК»). Списки избирателей составляют местные исполнительные органы на основании данных Государственной базы данных физических лиц. По каждому участку они подписываются акимом и за 20 дней до голосования передаются по акту участковым избирательным комиссиям.

После формирования списков, 2 августа, станет известно и количество жителей, которые достигли 18 лет и впервые примут участие в выборах. Должностные лица местных исполнительных органов несут ответственность за достоверность списков и данных об избирателях, представленных соответствующей избирательной комиссией.

— Когда жители Шымкента смогут ознакомиться со списками и как исправить обнаруженную ошибку в персональных данных?

— Начиная с 7 августа, за 15 дней до дня голосования, участковые избирательные комиссии предоставят избирателям списки для ознакомления и проверки содержащихся в них сведений. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе, обжаловать невключение, неправильное включение в список избирателей, исключение из него или неточности в персональных данных (п. 2 ст. 26 Конституционного закона РК «О выборах в РК»).

Заявления рассматриваются соответствующей избирательной комиссией в день поступления. В случае отказа заявителю безотлагательно выдается копия мотивированного решения, которое может быть обжаловано в суде по месту нахождения комиссии. Жалоба также рассматривается в день поступления. При принятии решения в пользу заявителя изменения в список вносятся незамедлительно.

— Как проголосовать тем, кто в день выборов окажется вне места своей регистрации, и в какие сроки нужно получить открепительное удостоверение?

— Каждый избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц, не допускаются. Бюллетень выдается на основании списка избирателей при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Если не позднее чем за 30 дней до выборов избирателю станет известно, что он не сможет проголосовать по месту регистрации, он вправе обратиться с письменным заявлением в местный исполнительный орган по месту фактического пребывания. В этом случае гражданина исключат из списка по месту регистрации и включат в список на участке, где он будет голосовать (п. 5 ст. 24 Конституционного закона РК «О выборах в РК»).

В случае если место пребывания изменилось уже после передачи списков избирателей для ознакомления, участковая избирательная комиссия по просьбе избирателя и при предъявлении удостоверения личности выдаст открепительное удостоверение. В день голосования на основании этого документа гражданина включат в список избирателей по месту его фактического пребывания.

При этом открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим проголосовать на другом участке в пределах одного населенного пункта либо другого избирательного округа. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18:00 дня, предшествующего голосованию (п. 6-1 ст. 41 Конституционного закона РК «О выборах в РК»).

— Кто из жителей Шымкента имеет право проголосовать на дому и как правильно подать заявку?

— Если избиратель по состоянию здоровья, в связи с уходом за больным членом семьи либо из-за нахождения в отдаленном или труднодоступном районе, где отсутствует избирательный участок, не может самостоятельно прибыть для голосования, комиссия организует голосование по месту его пребывания. Для этого необходимо не позднее 12:00 дня голосования подать в участковую избирательную комиссию письменное заявление (п. 6 ст. 41 Конституционного закона РК «О выборах в РК»).

— Какая структура избирательных комиссий задействована в Шымкенте на этих выборах?

— В Шымкенте сформирована 371 избирательная комиссия, в том числе шесть территориальных и 365 участковых. В их состав входит 2 881 человек, которые будут обеспечивать организацию выборов и соблюдение законности на всех этапах избирательного процесса.

— Будут ли открыты избирательные участки в больницах, воинских частях или следственных изоляторах?

— Для обеспечения избирательных прав граждан, находящихся в местах временного или ограниченного пребывания, в Шымкенте будут работать 24 закрытых избирательных участка: 20 — в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, по одному в следственном изоляторе и доме престарелых, два — в воинских частях.

— Как городские участки адаптируют для маломобильных граждан и людей с особыми потребностями?

— Для лиц с особыми потребностями адаптирован 341 избирательный участок. Все они расположены на первых этажах зданий. Для маломобильных граждан, незрячих и слабовидящих избирателей на участках предусмотрены кнопки вызова, пандусы, тактильные дорожки и достаточное пространство для маневрирования кресел-колясок. Запрещено использование ковровых покрытий с длиной ворса более 1,3 сантиметра. В залах установлены широкие кабины для голосования, подготовлены трафареты со шрифтом Брайля, лупы, дополнительное освещение, компьютеры с необходимой информацией и материалы в доступных форматах. Также оборудованы санитарные комнаты, соответствующие установленным требованиям, размещены указатели направления движения и выделены парковочные места для автомобилей людей с инвалидностью.

Совместно с местными исполнительными органами продолжается работа по устранению недостатков на отдельных участках. В частности, приводятся в рабочее состояние кнопки вызова, оборудуются пандусы на вновь созданных участках, устанавливаются парковочные знаки для автомобилей людей с инвалидностью, чтобы обеспечить всем избирателям комфортные и доступные условия для голосования.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы депутатов Курултая. В Центральную избирательную комиссию поступили списки кандидатов от семи политических партий. Также ЦИК определил условия размещения предвыборной агитации. Правительство утвердило порядок финансирования выборов в однопалатный Парламент.