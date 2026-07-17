Об условиях размещения предвыборной агитации на выборах депутатов Курултая РК на телеканале «Jibek Joly/Silk Way»
Общие условия РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан на размещение материалов политическими партиями, выдвинувшими партийные списки для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года на телеканале «Jibek Joly/Silk Way».
РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан (далее — Предприятие) собственник телеканала «Jibek Joly/Silk Way» (далее — Телеканал) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты и условиях размещения на Телеканале агитационных материалов предвыборной агитации (далее — Агитационные материалы) политическим партиям, выдвинувшим и зарегистрировавшим партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан (далее — Политическая партия).
Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Таким образом, размещение Агитационных материалов в эфире Телеканала осуществляется после 18.00 часов по местному времени 23 июля 2026 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 22 августа 2026 года.
Размещение Агитационных материалов на Телеканале осуществляется на основании письменного договора, заключаемого между Предприятием и Политической партией, выдвинувшей партийные списки или с уполномоченным лицом политической партии. Размещение Агитационных материалов на Телеканале осуществляется с учетом имеющихся технических и эфирных возможностей.
Предоставление эфирного времени на Телеканале осуществляется путем размещения нижеследующих Агитационных материалов:
1. видеороликов на государственном либо на государственном и русском языках;
2. специальных репортажей;
3. иных Агитационных материалов.
Основанием для заключения договора на размещение Агитационных материалов на Телеканале является письменное заявление Политической партии либо его уполномоченного представителя на имя руководства Предприятия. Количество, хронометраж, предполагаемые дата и время размещения в эфире Агитационных материалов указываются в письменном заявлении Политической партии либо его уполномоченного представителя, которые в последующем закрепляются условиями договора.
Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Политических партий, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.
К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего выдвижение партийного списка;
2) копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя Политической партии;
3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;
4) документы, подтверждающие полномочия лица для заключения договора (доверенность).
Очередность размещения Агитационных материалов Политических партий в эфире Телеканала устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются Предприятием.
В случае если к моменту поступления письменного заявления, запрашиваемое время предоставлено другой Политической партии, обратившейся раньше, либо по техническим и/или эфирным причинам не может быть предоставлено, Предприятие предлагает Политической партии иное время для размещения Агитационных материалов, с учетом технических и эфирных возможностей Телеканала.
Агитационные материалы должны соответствовать следующим требованиям:
- Формат записи FULL HD 16:9.
- Видео: Формат Apple ProRes MXF OP1a, Apple ProRes Proxy, 50 кадров в секунду, разрешение 1920×1080, тип развертки Progressive, соотношение кадра 16:9
- Аудио: формат PCM, WAV, 24 бита, 48 kHz, уровень -12 ДБ, звук в конечном варианте материала должен быть сведен в левую дорожку 1-го стерео канала, и продублирован в правую дорожку (псевдо стерео). Видео и аудио должно быть в контейнере MXF OP-1a.
Агитационные материалы предоставляются на внешних носителях (жесткий диск, флеш-карта) либо путем предоставления ссылки на электронное хранилище.
Агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, лицах, сделавших заказ, а также сведения об источниках финансирования. Запрещаются изготовление агитационных материалов за пределами территории Республики Казахстан, распространение анонимных агитационных материалов, а также использование материалов, изготовленных не на текущую кампанию.
Политические партии, предоставившие Агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.
Предприятие отказывает в размещении Агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других политических партий.
Агитационные материалы должны быть представлены в Предприятие день в день при подаче письменного обращения в первый день предвыборной агитации, не позднее чем за 6 часов до выхода в эфир, а в последующие — не менее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемого выхода в эфир Телеканала.
Одновременно с Агитационным материалом предоставляется: расшифровка текста, являющегося содержанием Агитационного материала, подписанного лицом, уполномоченным на подписание договора с Предприятием, письменные разрешения лиц, чьи изображения использованы в Агитационных материалах, а в случае их смерти — письменные разрешения наследников, в случае использования в агитационных материалах изображения несовершеннолетних детей — письменные разрешения от законных представителей.
В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора размещение Агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушения.
Условия и порядок размещения Агитационных материалов на Телеканале, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.
1 Предоставление эфирного времени для размещения материалов в эфире телеканала«JibekJoly/SilkWay»
|
№
|
Наименование услуги
|
Хронометраж
(c посекундной тарификацией)
|
Время выхода
|
Стоимость за 1 минуту с НДС
|
1
|
Размещение видеороликов
|
1 минута
|
00:00-24:00
|
150 000
|
2
|
Размещение специальных репортажей
|
1 минута
|
00:00-24:00
|
150 000
2 Производство и распространение программ в формате дискуссия, дебаты, обсуждение.
|
№
|
Наименование услуги
|
Стоимость с НДС
|
1
|
Производство и распространение телевизионной программы в формате дискуссии, дебатов, обсуждения с возможностью размещения в аккаунтах Телеканала на платформах YouTube и Instagram по консолидированному требованию заказчиков.
|
10 000 000 тенге
(за каждую политическую партию при условии участия не менее 7 политических партий)
|
*в случае участия политических партий в количестве менее 7, общая стоимость производства и распространения телевизионной программы, составляющая 70 млн. тенге, пропорционально делится между политическими партиями, фактически принявшими участие.
Размещение Агитационных материалов в эфире Телеканала включает их распространение в составе эфирного сигнала Телеканала в средах вещания Телеканала на момент выхода в эфир.
Оплата по договору на размещение Агитационных материалов в эфире Телеканала осуществляется на основании выставленного Предприятием счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.
Письменные заявления принимаются Предприятием с 23 июля 2026 года по 18 августа 2026 года включительно, кроме выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13:00 до 14:30 часов, по адресу: город Астана, улица Акмешит 3, 06 этаж, офис 606, телефоны 570269 (внут. 620.)
Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.
РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента
Республики Казахстан» Управления делами
Президента Республики Казахстан