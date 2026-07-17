Об условиях размещения предвыборной агитации на выборах депутатов Курултая РК на телеканале «Jibek Joly/Silk Way»

Общие условия РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан на размещение материалов политическими партиями, выдвинувшими партийные списки для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года на телеканале «Jibek Joly/Silk Way».

РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан (далее — Предприятие) собственник телеканала «Jibek Joly/Silk Way» (далее — Телеканал) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты и условиях размещения на Телеканале агитационных материалов предвыборной агитации (далее — Агитационные материалы) политическим партиям, выдвинувшим и зарегистрировавшим партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан (далее — Политическая партия).

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Таким образом, размещение Агитационных материалов в эфире Телеканала осуществляется после 18.00 часов по местному времени 23 июля 2026 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 22 августа 2026 года.

Размещение Агитационных материалов на Телеканале осуществляется на основании письменного договора, заключаемого между Предприятием и Политической партией, выдвинувшей партийные списки или с уполномоченным лицом политической партии. Размещение Агитационных материалов на Телеканале осуществляется с учетом имеющихся технических и эфирных возможностей.

Предоставление эфирного времени на Телеканале осуществляется путем размещения нижеследующих Агитационных материалов:

1. видеороликов на государственном либо на государственном и русском языках;

2. специальных репортажей;

3. иных Агитационных материалов.

Основанием для заключения договора на размещение Агитационных материалов на Телеканале является письменное заявление Политической партии либо его уполномоченного представителя на имя руководства Предприятия. Количество, хронометраж, предполагаемые дата и время размещения в эфире Агитационных материалов указываются в письменном заявлении Политической партии либо его уполномоченного представителя, которые в последующем закрепляются условиями договора.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Политических партий, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего выдвижение партийного списка;

2) копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя Политической партии;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица для заключения договора (доверенность).

Очередность размещения Агитационных материалов Политических партий в эфире Телеканала устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются Предприятием.

В случае если к моменту поступления письменного заявления, запрашиваемое время предоставлено другой Политической партии, обратившейся раньше, либо по техническим и/или эфирным причинам не может быть предоставлено, Предприятие предлагает Политической партии иное время для размещения Агитационных материалов, с учетом технических и эфирных возможностей Телеканала.

Агитационные материалы должны соответствовать следующим требованиям:

Формат записи FULL HD 16:9.

Видео: Формат Apple ProRes MXF OP1a, Apple ProRes Proxy, 50 кадров в секунду, разрешение 1920×1080, тип развертки Progressive, соотношение кадра 16:9

Аудио: формат PCM, WAV, 24 бита, 48 kHz, уровень -12 ДБ, звук в конечном варианте материала должен быть сведен в левую дорожку 1-го стерео канала, и продублирован в правую дорожку (псевдо стерео). Видео и аудио должно быть в контейнере MXF OP-1a.

Агитационные материалы предоставляются на внешних носителях (жесткий диск, флеш-карта) либо путем предоставления ссылки на электронное хранилище.

Агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, лицах, сделавших заказ, а также сведения об источниках финансирования. Запрещаются изготовление агитационных материалов за пределами территории Республики Казахстан, распространение анонимных агитационных материалов, а также использование материалов, изготовленных не на текущую кампанию.

Политические партии, предоставившие Агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.

Предприятие отказывает в размещении Агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других политических партий.

Агитационные материалы должны быть представлены в Предприятие день в день при подаче письменного обращения в первый день предвыборной агитации, не позднее чем за 6 часов до выхода в эфир, а в последующие — не менее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемого выхода в эфир Телеканала.

Одновременно с Агитационным материалом предоставляется: расшифровка текста, являющегося содержанием Агитационного материала, подписанного лицом, уполномоченным на подписание договора с Предприятием, письменные разрешения лиц, чьи изображения использованы в Агитационных материалах, а в случае их смерти — письменные разрешения наследников, в случае использования в агитационных материалах изображения несовершеннолетних детей — письменные разрешения от законных представителей.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора размещение Агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушения.

Условия и порядок размещения Агитационных материалов на Телеканале, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

1 Предоставление эфирного времени для размещения материалов в эфире телеканала«JibekJoly/SilkWay»

№ Наименование услуги Хронометраж (c посекундной тарификацией) Время выхода Стоимость за 1 минуту с НДС 1 Размещение видеороликов 1 минута 00:00-24:00 150 000 2 Размещение специальных репортажей 1 минута 00:00-24:00 150 000

2 Производство и распространение программ в формате дискуссия, дебаты, обсуждение.

№ Наименование услуги Стоимость с НДС 1 Производство и распространение телевизионной программы в формате дискуссии, дебатов, обсуждения с возможностью размещения в аккаунтах Телеканала на платформах YouTube и Instagram по консолидированному требованию заказчиков. 10 000 000 тенге (за каждую политическую партию при условии участия не менее 7 политических партий) *в случае участия политических партий в количестве менее 7, общая стоимость производства и распространения телевизионной программы, составляющая 70 млн. тенге, пропорционально делится между политическими партиями, фактически принявшими участие.

Размещение Агитационных материалов в эфире Телеканала включает их распространение в составе эфирного сигнала Телеканала в средах вещания Телеканала на момент выхода в эфир.

Оплата по договору на размещение Агитационных материалов в эфире Телеканала осуществляется на основании выставленного Предприятием счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Письменные заявления принимаются Предприятием с 23 июля 2026 года по 18 августа 2026 года включительно, кроме выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13:00 до 14:30 часов, по адресу: город Астана, улица Акмешит 3, 06 этаж, офис 606, телефоны 570269 (внут. 620.)

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.

РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента

Республики Казахстан» Управления делами

Президента Республики Казахстан