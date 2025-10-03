В горах Алматы проверяют законность строительства коттеджей и таунхаусов

Запрос касался введения запрета на засыпку и отсыпку логов, проверки законности предоставления земельных участков и изменения их целевого назначения. В своем ответе Бектенов пояснил, что земельные участки в горной зоне города ранее предоставлялись акиматами Карасайского и Талгарского районов Алматинской области и вошли в границы Алматы в 1998–2014 годах в соответствии с указами Президента РК.

— Начиная с 2021 года по настоящее время новые земельные участки в горной местности не предоставлялись. По вопросу нарушений земельного законодательства в отношении указанных 25 земельных участков в настоящее время департаментом по управлению земельными ресурсами города Алматы проводятся проверочные мероприятия для установления законности их предоставления и принятия соответствующих мер, — говорится в ответе.

Кроме того, управлением градостроительного контроля города принимаются необходимые административные меры в отношении нарушителей, включая выдачу предписаний, наложение штрафов и подачу искового заявления о сносе незаконных строений.

Бектенов также привел данные по ряду объектов:

коттеджный городок «Беверли Хиллс» введён в эксплуатацию на основании разрешительной документации (2021–2022 годы);

по участкам в микрорайоне Колсай (дома 2428, 2428/1) разрешения не выдавались, объект на участке 362 частично введён в эксплуатацию;

по участку 554 ПК «Горный гигант» проектная документация отсутствует, в отношении застройщика приняты административные меры, а также подано исковое заявление в судебный орган о сносе жилого дома;

по объекту ПК «Горный гигант», 20А — выдано разрешение на строительство жилищного комплекса (2021 год);

по ЖК «Prime Park» выявленные нарушения устранены, предписание исполнено (проведено техническое обследование, получено положительное заключение экспертизы, подано уведомление на строительно-монтажные работы);

по ЖК «Монблан» и ЖК «Швейцария» в отношении застройщика приняты административные меры, иски о сносе объектов удовлетворены решением суда, исполнение находится на контроле департамента юстиции Алматы.

По словам Премьера, в 2025 году в производстве департамента юстиции находилось 35 исполнительных производств о сносе объектов в предгорной зоне, из них 20 уже исполнено (57%). По ряду объектов осуществлён полный или частичный снос.

— На текущий момент в производстве остается 15 исполнительных производств, из которых по двум должники обязаны самостоятельно устранить нарушения, а по тринадцати применяются меры принудительного характера, — уточнил он.

Олжас Бектенова напомнил, что во исполнение поручения Главы государства от 4 августа 2025 года введён мораторий на строительство многоквартирных домов и точечную застройку в верхней части Алматы (кроме объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера).

— В этой связи акиматом города Алматы начата работа по внесению изменений в Генеральный план города, направленных на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки. Утвержден План организационных мероприятий по корректировке Генерального плана: разработка — до января 2026 года, проведение общественных обсуждений с населением — в первом квартале 2026 года, утверждение Правительством — во втором квартале 2026 года, — отметил Премьер-министр.

Он добавил, что по фактам, указанным в депутатском запросе, в настоящее время проводится проверка, по итогам которой депутату будет направлена дополнительная информация.

Ранее мажилисмен Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе заявил о фактах незаконной застройки и разрушения природных зон в Алматы.

Также сообщалось, что в предгорьях Алматы засыпали огромный лог, за что собственник земельного участка был привлечен к ответственности.