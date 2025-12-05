РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:31, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Въезд в аэропорт Алматы частично перекроют на неделю

    В Алматы временно ограничен въезд и выезд на территорию международного аэропорта со стороны улицы Майлина, передает агентство Kazinform.

    аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — С 4 по 11 декабря 2025 года на участке основного въезда с улицы Беиймбета Майлина на территорию аэропорта будут проводиться ремонтные работы, связанные с демонтажем внешнего островка и укладкой асфальта, — сообщили в аэропорту Алматы.

    В связи с этим временно будут закрыты один въезд и два выезда.

    На неделю частично перекроют въезд в аэропорт Алматы
    Фото: аэропорт Алматы

    Остальные въезды и выезды будут работать в обычном режиме.

    Аэропорт приносит извинения за неудобства и рекомендуют пассажирам заранее планировать маршрут, а также учитывать временные ограничения движения.

    Напомним, вокруг международного аэропорта Алматы построят кольцевую дорогу до Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД). Новый маршрут обеспечит быстрый выезд и удобный доступ к воздушной гавани.

    Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы увеличит пропускную способность до 55 млн пассажиров.

    Камшат Абдирайым
