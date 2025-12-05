Въезд в аэропорт Алматы частично перекроют на неделю
В Алматы временно ограничен въезд и выезд на территорию международного аэропорта со стороны улицы Майлина, передает агентство Kazinform.
— С 4 по 11 декабря 2025 года на участке основного въезда с улицы Беиймбета Майлина на территорию аэропорта будут проводиться ремонтные работы, связанные с демонтажем внешнего островка и укладкой асфальта, — сообщили в аэропорту Алматы.
В связи с этим временно будут закрыты один въезд и два выезда.
Остальные въезды и выезды будут работать в обычном режиме.
Аэропорт приносит извинения за неудобства и рекомендуют пассажирам заранее планировать маршрут, а также учитывать временные ограничения движения.
Напомним, вокруг международного аэропорта Алматы построят кольцевую дорогу до Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД). Новый маршрут обеспечит быстрый выезд и удобный доступ к воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что аэропорт Алматы увеличит пропускную способность до 55 млн пассажиров.