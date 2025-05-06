Вьетнамская компания планирует купить аэропорт в Казахстане

По его словам, Вьетнам — один из самых больших партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. В 2023 году товарооборот достигал почти 1 млрд долларов, однако позже объем снизился. В 2024 году он составил 879 млн долларов.

В основном Казахстан поставляет во Вьетнам полуфабрикаты, сырье, цинк, свинец, медь в больших количествах. Оттуда импортирует бытовую технику, обработанные товары.

— Во Вьетнаме эта сфера очень хорошо развита. Во время последнего визита Главы государства мы посетили в том числе и индустриальные зоны Вьетнама. Очень сильно понравилось. Там работают японские и южнокорейские компании. Создали свои производства. Условия очень хорошие. Нам есть, чему у них поучиться в этой сфере, — отметил Серик Жумангарин.

Он напомнил, что по итогам визита Президента вьетнамская компания SOVICO Group выкупила казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air.

— Сейчас компания будет развиваться здесь. Буквально недавно он сюда приезжал, я с ним встречался. Он рассматривает, кроме того, покупку аэропорта или взять в управление. Поскольку для авиакомпании в любом случае базовый аэропорт нужен. Компания очень большая. У нее очень хорошие контакты с международными авиакомпаниями. Большой контракт с компанией Boeing есть. Насколько я понимаю, он собирается часть бортов здесь в Казахстане развивать. Авиакомпанию он будет расширять. Поэтому в ближайшее время в Казахстане откроется еще одна большая авиакомпания, — сообщил вице-премьер.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Акорде.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

7 мая Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.

Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой, и каковы перспективы сотрудничества.