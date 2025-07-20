Ветконтроль Казахстана опроверг слухи о заражении через мясо сайги
В связи с распространением публикаций в соцсетях и СМИ о возможном заражении при потреблении мяса сайги, Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК выступил с официальным разъяснением, передает агентство Kazinform.
По данным ведомства, регулирование численности сайгаков производится сотрудниками РГКП «Охотзоопром». Туши сайгаков помещаются в рефрижераторы и поставляются на объекты убоя.
— В целях исключения особо опасных болезней животных (чума мелких жвачных, ящур, бруцеллез, пастереллез, сибирская язва и др.), Национальным референтным центром по ветеринарии регулярно проводится эпизоотический мониторинг всей популяции сайгаков, — сообщили в Комитете ветконтроля.
Также ветеринарная служба на постоянной основе проводит мониторинговые исследования сельскохозяйственных животных, где имеются общие пастбища и места водопоя с сайгаками.
В ведомстве отмечают, что приняты соответствующие нормы по забою и утилизации биологических отходов, разработаны национальные стандарты СТ РК «Мясо сайги тушеное. Технические условия» от 27.11.2023 года и СТ РК «Мясо сайги в тушах и полутушах. Общие технические условия» от 27.11.2023 года.
— В настоящее время для участия в регулировании численности сайгаков задействованы 24 объекта убоя в шести областях. Все объекты убоя соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям (имеются помещения для забоя, холодильные камеры, приспособления для подвешивания туш, обеспечены водоснабжением и т. д.), — отмечают в комитете.
После поступления туш на объекты убоя, они подвергаются осмотру ветеринарные врачами и проходят ветеринарно-санитарную экспертизу.
При этом, мясо сайгаков подвергается обязательным исследованиям:
- органолептический осмотр туши, внутренних органов и головы, со вскрытием всех доступных лимфатических узлов и разрезами внутренних органов;
- проба варкой;
- исследование на финноз (цистицеркоз);
- определение общего радиационного фона проб.
В случае соответствия туш ветеринарным требованиям производится их дальнейшая разделка и переработка, а отходы утилизируются, подчеркнули в ветконтроле.
Продукция, полученная от сайгаков, сопровождается ветеринарной справкой, выданной ветеринарными врачами, которые подтверждают происхождение, местность выхода, безопасность и качество.
Реализуемая животноводческая продукция должна соответствовать ветеринарно-санитарной безопасности.
Согласно статьи 22 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» реализация продукции и сырья животного происхождения без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы запрещается.
Вместе с тем, на объектах внутренней торговли осуществляется ежедневный контроль со стороны ветеринарных инспекторов, которые проверяют наличие ветеринарной справки и клейма с объекта убоя; соблюдение температурного режима при транспортировке; результаты лабораторного контроля.
В связи с этим, Комитет ветеринарного контроля и надзора рекомендует потребителям приобретать мясо сайги в специально отведенных местах и при наличии ветеринарных сопроводительных документах в соответствии с пищевой и ветеринарно-санитарной безопасностью.
Ранее Министерство сельского хозяйства озвучило рекомендованную цену на мясо сайгаков.