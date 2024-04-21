Весеннее цветение в Алматы: фоторепортаж с городских улиц

В Алматы пришла настоящая весна, все вокруг зеленеет, цветет, благоухает. В городе после затяжных дождей установилась ясная и теплая погода, а люди массово вышли гулять в скверы, парки — они мило улыбаются и фотографируются на фоне красивых цветов. Фотокорреспондент агентства Kazinform прогулялся по центральным улицам мегаполиса и запечатлел прекрасное весеннее настроение горожан.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Наступление весны для жителей южной столицы — настоящий праздник. В это время года город преображается и превращается в яркий и цветущий мегаполис. Алматы радует буйными красками клумб и цветущих деревьев. Цветут абрикосы, вишни, магнолии, яблони, на клумбах благоухают тюльпаны и другие декоративные растения.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Жители не могут пройти мимо ярких цветов, не сделав фото на память. Люди в парках гуляюят семьями, а на лицах взрослых и детей все чаще появляются улыбки. Температура в городе около +23 градусов. Ранее синоптики прогнозировали жаркую погоду на 20–22 апреля.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Кроме того, с наступлением апреля горожане начали массово приводить в порядок улицы и дворы. Во всех частях мегаполиса были организованы массовые субботники, посадка зеленых насаждений. Недавно в Бутаковском ущелье в рамках кампании «Алматы — наш общий дом» прошла посадка 500 плодовых деревьев — абрикосов.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

В городе с 8 апреля стартовала кампания «Алматы — наш общий дом», которая продлится до 8 мая. Ее главная цель — формирование ценностей бережного отношения к городской инфраструктуре, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения, поддержка частных экологических инициатив и создание условий для их реализации.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По итогам кампании ожидается мойка и ремонт 1765 остановочных павильонов, 480 светофорных объектов, 56 подземных и 78 надземных переходов, 1500 мусорных площадок, 24 747 урн, 15 454 скамеек, 161 памятника. Коммунальные службы города проведут уборку 153 парков и скверов, 1349 км арычной сети, 4468 км улиц и тротуаров, 235 дорожных люков.

Фото: Александр Павский/Kazinform

В рамках кампании будет модернизировано 3420 светоточек, 650 вывесок, высажено более 20 тысяч саженцев деревьев и кустарников. 1 мая в городе запустят 65 фонтанов.

Аким города Ерболат Досаев призвал жителей и гостей Алматы объединиться для того, чтобы город был еще лучше и краше.