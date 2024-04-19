Жаркая погода без осадков ожидается на выходные в Казахстане

Жаркая погода без осадков ожидается 20-22 апреля в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

По информации синоптиков, отрог антициклона сохранит погоду без осадков в большинстве областей страны. В горных районах юга и юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. В западных и южных областях усилится порывистый ветер с пыльной бурей.

Дневная температура будет прогреваться на западе и юге до 25-32 тепла, на севере и в центре до 20-28 тепла, а на востоке страны — повышение до 17-25 тепла.