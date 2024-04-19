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    15:37, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Жаркая погода без осадков ожидается на выходные в Казахстане

    погода, весна
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Жаркая погода без осадков ожидается 20-22 апреля в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет. 

    По информации синоптиков, отрог антициклона сохранит погоду без осадков в большинстве областей страны. В горных районах юга и юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. В западных и южных областях усилится порывистый ветер с пыльной бурей.

    Дневная температура будет прогреваться на западе и юге до 25-32 тепла, на севере и в центре до 20-28 тепла, а на востоке страны —  повышение до 17-25 тепла.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Жара
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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