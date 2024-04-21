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    18:53, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    500 саженцев абрикоса посадили в горах близ Алматы

    500 саженцев абрикоса посадили в горах близ Алматы
    Фото: freepik.com

    В Бутаковском ущелье в рамках кампании «Алматы — наш общий дом» прошла посадка 500 плодовых деревьев — абрикосов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам заместителя директора Государственного регионального природного парка «Медеу» Узака Мыкитанова, это не первая посадка зеленых насаждений на данном участке. Так, в прошлом году была высажена тысяча саженцев яблонь Сиверса.

    — В этом году выбор пал на саженцы абрикосов, потому что они хорошо адаптированы к климатическим условиям в горной местности. Саженцы абрикосов перед посадкой мы держали в специальных болтушках (земля с водой), чтобы корни не высохли, — поделился он.

    Помимо работников природного парка «Медеу» в посадке деревьев приняли участие сотрудники областного и городского управлений экологии, акимата и прокуратуры Медеуского района, а также экоактивисты и волонтеры.

    — Вчера мы провели субботник у ветеранов, пенсионеров нашего города. Мы будем продолжать эти акции и призываем всех следить за благоустройством и озеленением города, — сказал руководитель студенческого экопатруля Адиль Нурпеисов.

    Кампания «Алматы — наш общий дом» стартовала 8 апреля и продолжится месяц. Аким города Ерболат Досаев призвал жителей и гостей Алматы объединиться для того, чтобы город был еще лучше и краше.

    Теги:
    Субботник Горы Экология Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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