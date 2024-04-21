500 саженцев абрикоса посадили в горах близ Алматы

В Бутаковском ущелье в рамках кампании «Алматы — наш общий дом» прошла посадка 500 плодовых деревьев — абрикосов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя директора Государственного регионального природного парка «Медеу» Узака Мыкитанова, это не первая посадка зеленых насаждений на данном участке. Так, в прошлом году была высажена тысяча саженцев яблонь Сиверса.

— В этом году выбор пал на саженцы абрикосов, потому что они хорошо адаптированы к климатическим условиям в горной местности. Саженцы абрикосов перед посадкой мы держали в специальных болтушках (земля с водой), чтобы корни не высохли, — поделился он.

Помимо работников природного парка «Медеу» в посадке деревьев приняли участие сотрудники областного и городского управлений экологии, акимата и прокуратуры Медеуского района, а также экоактивисты и волонтеры.

— Вчера мы провели субботник у ветеранов, пенсионеров нашего города. Мы будем продолжать эти акции и призываем всех следить за благоустройством и озеленением города, — сказал руководитель студенческого экопатруля Адиль Нурпеисов.

Кампания «Алматы — наш общий дом» стартовала 8 апреля и продолжится месяц. Аким города Ерболат Досаев призвал жителей и гостей Алматы объединиться для того, чтобы город был еще лучше и краше.