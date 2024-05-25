РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:18, 25 Май 2024 | GMT +6

    Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку

    Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку
    Фото: sputnik

    Вертолет премьер-министра Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь продолжаем поездку на машине. Желаю всем хорошего дня, — написал он на своей странице в Facebook.

    Напомним, ранее в результате крушения вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. В стране был объявлен пятидневный траур.

    Теги:
    Погода Армения Вертолет Мировые новости
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!