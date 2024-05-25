Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку

Вертолет премьер-министра Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил внеплановую посадку в Ванадзоре. Теперь продолжаем поездку на машине. Желаю всем хорошего дня, — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в результате крушения вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. В стране был объявлен пятидневный траур.