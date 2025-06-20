«Вероятно, ударят»: экс-глава MI6 оценил планы США против Ирана
Бывший глава британской разведки MI6 Джон Соэрс высказался об обострении ситуации на Ближнем Востоке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Вероятность вовлечения США
Выступая на конференции в британском королевском институте международных отношений «Чатем-Хаус», Джон Соэрс подчеркнул, что действия Израиля способны втянуть в конфликт США и их союзников, что может привести к непредсказуемым последствиям.
— Израильтяне поставили нас в ситуацию прямого конфликта, цель которого — демонтаж ядерной программы Ирана. Очевидно, что они сами не в состоянии уничтожить иранский завод по обогащению урана «Фордо», поскольку у них нет соответствующего вооружения. Это наиболее укрепленный из объектов, — сказал Соэрс.
По его словам, вполне вероятно, что США нанесут удары по иранским ядерным объектам. Основной акцент будет сделан на подземных заводах по обогащению урана, к числу которых относятся «Фордо», объект в Натанзе, а также площадка под названием «Гора Кирка».
Соэрс рассказал, что только Соединенные Штаты располагают вооружением, способным уничтожить секретный объект «Фордо». Речь идет о противобункерных бомбах, которые могут быть доставлены бомбардировщиками-невидимками. Однако, даже при наличии такой технологии, остается элемент неопределенности.
— У американцев есть возможность нанести удары по всем этим целям. Однако, как и в любой военной операции, здесь присутствует элемент сомнения, элемент неопределенности. У американцев, скорее всего, получится, но нельзя быть абсолютно уверенными в том, что они смогут точно сбросить две или три из этих 30-тысячефунтовых бомб в одно и то же место, чтобы достичь нужной глубины. Так что риск остается, — подчеркнул бывший глава британской разведки.
Что будет дальше?
Джон Соэрс считает, что удар США по иранским обогатительным заводам вызовет ответную реакцию Тегерана. Иран, по его мнению, будет стремиться к возмездию, и угроза американским и израильским объектам по всему миру возрастет. Это будет асимметричный ответ, вызванный желанием компенсировать военную уязвимость.
— Но делать это иранцы будут с позиции относительной слабости, осознавая, что Израиль добился определенного военного контроля над Ираном, что делает их уязвимыми в будущем, — объяснил Соэрс.
Позиция Великобритании
Относительно дальнейших действий Великобритании Джон Соэрс предостерег от прямого вовлечения в военный конфликт, добавив, что именно такой позиции, скорее всего, придерживается нынешняя администрация под руководством премьер-министра Кира Стармера.
Впрочем, он не исключил возможности, что США могут обратиться за практической помощью. В этом контексте Соэрс предположил, что Великобритания, скорее всего, разрешит использовать свою базу на острове Диего-Гарсия для американской операции против Ирана.
— Если американские бомбардировщики нанесут удар, они почти наверняка сделают это с базы на Диего-Гарсия. Но факт в том, что мы недавно заключили долгосрочное соглашение, позволяющее американцам использовать эту базу, — добавил он.
Ранее сообщалось, что США оценивают сценарии взаимодействия с Ираном, а МИД Казахстана призвал граждан в Иране и Израиле соблюдать меры безопасности.