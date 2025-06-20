«Вероятно, ударят»: экс-глава MI6 оценил планы США против Ирана

Вероятность вовлечения США

Выступая на конференции в британском королевском институте международных отношений «Чатем-Хаус», Джон Соэрс подчеркнул, что действия Израиля способны втянуть в конфликт США и их союзников, что может привести к непредсказуемым последствиям.

— Израильтяне поставили нас в ситуацию прямого конфликта, цель которого — демонтаж ядерной программы Ирана. Очевидно, что они сами не в состоянии уничтожить иранский завод по обогащению урана «Фордо», поскольку у них нет соответствующего вооружения. Это наиболее укрепленный из объектов, — сказал Соэрс.

По его словам, вполне вероятно, что США нанесут удары по иранским ядерным объектам. Основной акцент будет сделан на подземных заводах по обогащению урана, к числу которых относятся «Фордо», объект в Натанзе, а также площадка под названием «Гора Кирка».

Соэрс рассказал, что только Соединенные Штаты располагают вооружением, способным уничтожить секретный объект «Фордо». Речь идет о противобункерных бомбах, которые могут быть доставлены бомбардировщиками-невидимками. Однако, даже при наличии такой технологии, остается элемент неопределенности.

— У американцев есть возможность нанести удары по всем этим целям. Однако, как и в любой военной операции, здесь присутствует элемент сомнения, элемент неопределенности. У американцев, скорее всего, получится, но нельзя быть абсолютно уверенными в том, что они смогут точно сбросить две или три из этих 30-тысячефунтовых бомб в одно и то же место, чтобы достичь нужной глубины. Так что риск остается, — подчеркнул бывший глава британской разведки.

Что будет дальше?

Джон Соэрс считает, что удар США по иранским обогатительным заводам вызовет ответную реакцию Тегерана. Иран, по его мнению, будет стремиться к возмездию, и угроза американским и израильским объектам по всему миру возрастет. Это будет асимметричный ответ, вызванный желанием компенсировать военную уязвимость.

— Но делать это иранцы будут с позиции относительной слабости, осознавая, что Израиль добился определенного военного контроля над Ираном, что делает их уязвимыми в будущем, — объяснил Соэрс.

Позиция Великобритании

Относительно дальнейших действий Великобритании Джон Соэрс предостерег от прямого вовлечения в военный конфликт, добавив, что именно такой позиции, скорее всего, придерживается нынешняя администрация под руководством премьер-министра Кира Стармера.

Впрочем, он не исключил возможности, что США могут обратиться за практической помощью. В этом контексте Соэрс предположил, что Великобритания, скорее всего, разрешит использовать свою базу на острове Диего-Гарсия для американской операции против Ирана.

— Если американские бомбардировщики нанесут удар, они почти наверняка сделают это с базы на Диего-Гарсия. Но факт в том, что мы недавно заключили долгосрочное соглашение, позволяющее американцам использовать эту базу, — добавил он.

Ранее сообщалось, что США оценивают сценарии взаимодействия с Ираном, а МИД Казахстана призвал граждан в Иране и Израиле соблюдать меры безопасности.