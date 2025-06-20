США оценивают сценарии взаимодействия с Ираном

— Я могу это сделать, могу и не сделать, — сообщил Дональд Трамп в среду.

Сторонники американского удара полагают, что у США нет иного выбора, кроме как помочь Израилю провести работу по сдерживанию ядерных амбиций Ирана не только на месяцы, но и на годы.

Иран, обладающий ядерным оружием и размещающий ракеты все большей дальности, является угрозой безопасности США. После многих лет увиливаний Тегерана, которые заставили даже администрацию Байдена отказаться от дипломатии, и невыполнении своих юридических обязательств перед Международным агентством по атомной энергии — у мира закончились приемлемые невоенные варианты, чтобы не допустить перехода режима к ядерному оружию.

Если США решатся на атаку, ключевыми целями могут стать:

подземный ядерный объект Фордо , который можно разрушить лишь 15-тонной бомбой Massive Ordnance Penetrator (MOP);

, который можно разрушить лишь 15-тонной бомбой Massive Ordnance Penetrator (MOP); новый, ещё не завершённый объект к югу от ядерного завода в Натанзе.

Однако скептики опасаются, что военный удар, наоборот, ускорит разработку бомбы в Иране и ещё больше снизит шансы на переговоры. Кроме того, Тегеран может ответить усилением своей деятельности через прокси-силы в регионе, втянув США в очередную ближневосточную войну — чего администрация Трампа явно хочет избежать.

Сторонники дипломатического решения считают, что в качестве стимула Соединенные Штаты могли бы предложить немедленное снятие большинства экономических санкций, а также обещание, что ни Соединенные Штаты, ни Израиль не будут атаковать критически важную энергетическую инфраструктуру Ирана и другие экономические активы. Соединенные Штаты также могли бы убедить Израиль прекратить бомбардировки.

Иранскому режиму придется согласиться на две вещи:

Во-первых, постоянная, проверяемая, всеобъемлющая и немедленная денуклеаризация, включая систему инспекций и прекращение программ обогащения.

Во-вторых, прекращение финансовой и военной поддержки Хезболлы, ХАМАС и других иностранных ставленников. Трамп также может пригрозить сдать в аренду Израилю бомбардировщики-невидимки и MOP, если Иран откажется от условий сделки.

Верховный лидер Ирана может отвергнуть сделку из-за гордости, но ему придётся учитывать настроения в обществе: режим ослаб, а население может восстать, если увидит, что власть предпочитает урановые центрифуги облегчению санкций.

Кроме того, Хезболла и ХАМАС — ослаблены, и теперь приносят Ирану больше проблем, чем пользы. А если режим всё ещё надеется на тайные операции, ему стоит задуматься, как Израилю удалось устранить стольких высокопоставленных иранских военных и учёных — прямо в их домах.

Дональд Трамп хочет остаться в истории как миротворец и лидер, остановивший Иран на пути к бомбе. Верховный лидер Али Хаменеи — не хочет остаться в истории как последний руководитель Ирана. Обеим сторонам нужна большая, взаимовыгодная сделка.