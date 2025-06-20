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    19:14, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    США оценивают сценарии взаимодействия с Ираном

    Будут ли США участвовать в ударе по Ирану вместе с Израилем — пока неясно, даже для самого Дональда Трампа, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на The New York Times.

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    Фото: Anadolu

    — Я могу это сделать, могу и не сделать, — сообщил Дональд Трамп в среду.

    Сторонники американского удара полагают, что у США нет иного выбора, кроме как помочь Израилю провести работу по сдерживанию ядерных амбиций Ирана не только на месяцы, но и на годы.

    Иран, обладающий ядерным оружием и размещающий ракеты все большей дальности, является угрозой безопасности США. После многих лет увиливаний Тегерана, которые заставили даже администрацию Байдена отказаться от дипломатии, и невыполнении своих юридических обязательств перед Международным агентством по атомной энергии — у мира закончились приемлемые невоенные варианты, чтобы не допустить перехода режима к ядерному оружию.

    Если США решатся на атаку, ключевыми целями могут стать:

    • подземный ядерный объект Фордо, который можно разрушить лишь 15-тонной бомбой Massive Ordnance Penetrator (MOP);
    • новый, ещё не завершённый объект к югу от ядерного завода в Натанзе.

    Однако скептики опасаются, что военный удар, наоборот, ускорит разработку бомбы в Иране и ещё больше снизит шансы на переговоры. Кроме того, Тегеран может ответить усилением своей деятельности через прокси-силы в регионе, втянув США в очередную ближневосточную войну — чего администрация Трампа явно хочет избежать.

    Сторонники дипломатического решения считают, что в качестве стимула Соединенные Штаты могли бы предложить немедленное снятие большинства экономических санкций, а также обещание, что ни Соединенные Штаты, ни Израиль не будут атаковать критически важную энергетическую инфраструктуру Ирана и другие экономические активы. Соединенные Штаты также могли бы убедить Израиль прекратить бомбардировки.

    Иранскому режиму придется согласиться на две вещи:

    Во-первых, постоянная, проверяемая, всеобъемлющая и немедленная денуклеаризация, включая систему инспекций и прекращение программ обогащения.

    Во-вторых, прекращение финансовой и военной поддержки Хезболлы, ХАМАС и других иностранных ставленников. Трамп также может пригрозить сдать в аренду Израилю бомбардировщики-невидимки и MOP, если Иран откажется от условий сделки.

    Верховный лидер Ирана может отвергнуть сделку из-за гордости, но ему придётся учитывать настроения в обществе: режим ослаб, а население может восстать, если увидит, что власть предпочитает урановые центрифуги облегчению санкций.

    Кроме того, Хезболла и ХАМАС — ослаблены, и теперь приносят Ирану больше проблем, чем пользы. А если режим всё ещё надеется на тайные операции, ему стоит задуматься, как Израилю удалось устранить стольких высокопоставленных иранских военных и учёных — прямо в их домах.

    Дональд Трамп хочет остаться в истории как миротворец и лидер, остановивший Иран на пути к бомбе. Верховный лидер Али Хаменеи — не хочет остаться в истории как последний руководитель Ирана. Обеим сторонам нужна большая, взаимовыгодная сделка.

    Теги:
    Иран Израиль США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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