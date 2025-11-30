РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    04:44, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Венесуэла осудила заявление Трампа о закрытии воздушного пространства

    Правительство Венесуэлы выступило с резким осуждением заявления президента США Дональда Трампа, в котором он говорил о закрытии воздушного пространства над Боливарианской Республикой, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Венесуэла осудила слова Трампа о закрытии воздушного пространства республики
    Скриншот из видео

    Соответствующее заявление МИД Венесуэлы опубликовало в Telegram-канале главы внешнеполитического ведомства Ивана Хиля Пинто.

    В документе подчеркивается, что Вашингтон якобы пытается экстерриториально применить американскую юрисдикцию к Венесуэле, отдавая приказы и угрожая суверенитету страны, ее территориальной целостности и авиационной безопасности. МИД назвал такие заявления «враждебной и односторонней акцией», противоречащей международному праву.

    Власти Венесуэлы заявили, что республика не намерена выполнять какие-либо распоряжения или поддаваться давлению со стороны других государств. Также в заявлении говорится, что действия США привели к одностороннему прекращению регулярных рейсов, используемых для возвращения мигрантов из США в Венесуэлу.

    Каракас призвал международное сообщество, правительства суверенных стран, ООН и многосторонние организации осудить «аморальный акт агрессии», который, по мнению венесуэльской стороны, представляет угрозу безопасности и суверенитету государств Южной Америки и Карибского региона.

    Напомним, ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Это происходит под лозунгом борьбы с наркотрафиком, хотя аналитики считают, что настоящая цель США — свержение президента Николаса Мадуро.

    Также Трамп анонсировал наземную операцию против венесуэльских наркоторговцев.

    Жанар Альжанова
    Автор
