Венесуэла осудила заявление Трампа о закрытии воздушного пространства

Соответствующее заявление МИД Венесуэлы опубликовало в Telegram-канале главы внешнеполитического ведомства Ивана Хиля Пинто.

В документе подчеркивается, что Вашингтон якобы пытается экстерриториально применить американскую юрисдикцию к Венесуэле, отдавая приказы и угрожая суверенитету страны, ее территориальной целостности и авиационной безопасности. МИД назвал такие заявления «враждебной и односторонней акцией», противоречащей международному праву.

Власти Венесуэлы заявили, что республика не намерена выполнять какие-либо распоряжения или поддаваться давлению со стороны других государств. Также в заявлении говорится, что действия США привели к одностороннему прекращению регулярных рейсов, используемых для возвращения мигрантов из США в Венесуэлу.

Каракас призвал международное сообщество, правительства суверенных стран, ООН и многосторонние организации осудить «аморальный акт агрессии», который, по мнению венесуэльской стороны, представляет угрозу безопасности и суверенитету государств Южной Америки и Карибского региона.

Напомним, ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Это происходит под лозунгом борьбы с наркотрафиком, хотя аналитики считают, что настоящая цель США — свержение президента Николаса Мадуро.

Также Трамп анонсировал наземную операцию против венесуэльских наркоторговцев.