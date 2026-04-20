Великобритания за год может потерять до 250 тысяч рабочих мест

Два исследования ведущих аудиторских компаний Ernst & Young и Deloitte указывают на существенное ухудшение экономических перспектив Великобритании в условиях снижения деловой уверенности, обусловленного геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, пишет газета The Guardian.

Ключевым негативным фактором в обоих прогнозах выступает эскалация конфликта вокруг Ирана, включая перебои поставок на морских торговых маршрутах и рост цен на энергоресурсы.

Согласно оценкам британской группы экономического прогнозирования Ernst & Young, экономика Великобритании во втором и третьем кварталах этого года продемонстрирует стагнацию. Ожидается, что темпы роста замедлятся вдвое с 1,4% в 2025 году до 0,7% в текущем году.

Помимо этого уровень безработицы может увеличиться до 5,8% к середине 2027 года (против текущего уровня 5,2%), при этом около 250 тысяч человек могут потерять работу.

Прогнозируется также ускорение инфляции: во второй половине 2026 года ее уровень может приблизиться к 4%, что почти вдвое превышает целевой ориентир Банка Англии в 2%.

Отдельное исследование Deloitte свидетельствует о существенном ухудшении настроений среди финансовых директоров крупнейших британских компаний. Индекс уверенности снизился до -57% (против -13% в предыдущем квартале), достигнув минимальных значений со времен начала пандемии Covid-19.

Респонденты отмечают, что ключевыми внешними рисками для бизнеса являются геополитическая нестабильность. В числе основных факторов обеспокоенности названы рост стоимости энергоресурсов (61%), инфляционное давление и уровень процентных ставок (61%), а также увеличение числа кибератак (60%).

В ответ на возросшие риски компании переходят к более консервативной финансовой политике, включая сокращение инвестиционных программ, ужесточение контроля затрат и наращивание ликвидности. Эти меры, как ожидается, окажут дополнительное сдерживающее влияние на экономическую активность и динамику занятости в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Тегеран отклонил участие во втором раунде переговоров с США.