Иран отклонил участие во втором раунде переговоров с США — ИРНА

Синьхуа пишет, что агентство ИРНА опубликовало на странице в соцсети X, что отсутствие Ирана во втором раунде переговоров «обусловлено непомерными требованиями, нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиции, частыми противоречиями Вашингтона и продолжающейся морской блокадой, которую Иран расценивает как нарушение режима прекращения огня».

В другом своем сообщении на фарси ИРНА указало, что сведения о проведении второго раунда мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде «не соответствуют действительности».

Агентство назвало сообщения, распространяемые Соединенными Штатами, элементом «медийной игры и игры в обвинения» с целью давления на Иран и подчеркнуло, что «непомерные, нелогичные и нереалистичные требования, частое изменение позиций, постоянные противоречивые заявления США и продолжение ими так называемой морской блокады» на данный момент препятствуют прогрессу переговоров.

ИРНА добавило, что в нынешних обстоятельствах «нет ярких перспектив» для плодотворных переговоров.

Ранее сообщалось, что Президент США в социальных сетях объявил, что американские переговорщики в понедельник отправятся в Исламабад для проведения переговоров с Ираном с целью прекращения войны.