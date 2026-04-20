    07:33, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Иран отклонил участие во втором раунде переговоров с США — ИРНА

    Тегеран отказался от второго раунда переговоров с США. Об этом сообщило в воскресенье иранское официальное информационное агентство ИРНА, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Синьхуа

    Синьхуа пишет, что агентство ИРНА опубликовало на странице в соцсети X, что отсутствие Ирана во втором раунде переговоров «обусловлено непомерными требованиями, нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиции, частыми противоречиями Вашингтона и продолжающейся морской блокадой, которую Иран расценивает как нарушение режима прекращения огня».

    В другом своем сообщении на фарси ИРНА указало, что сведения о проведении второго раунда мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде «не соответствуют действительности».

    Агентство назвало сообщения, распространяемые Соединенными Штатами, элементом «медийной игры и игры в обвинения» с целью давления на Иран и подчеркнуло, что «непомерные, нелогичные и нереалистичные требования, частое изменение позиций, постоянные противоречивые заявления США и продолжение ими так называемой морской блокады» на данный момент препятствуют прогрессу переговоров.

    ИРНА добавило, что в нынешних обстоятельствах «нет ярких перспектив» для плодотворных переговоров.

    Ранее сообщалось, что Президент США в социальных сетях объявил, что американские переговорщики в понедельник отправятся в Исламабад для проведения переговоров с Ираном с целью прекращения войны.

    Гульжан Тасмаганбетова
