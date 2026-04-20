Делегация США прибудет в Пакистан для переговоров с Ираном в понедельник

— Мои представители отправляются в Исламабад, Пакистан, — они будут там завтра вечером для переговоров, — заявил Дональд Трамп в Truth Social.

Глава Белого дома выразил надежду на успешные переговоры и сразу пригрозил Тегерану в случае срыва встречи.

— Мы предлагаем очень честную и обоснованную сделку, и я надеюсь, что они на нее согласятся, потому что, если они этого не сделают, Соединенные Штаты выведут из строя все электростанции и мосты в Иране, — сообщил президент США.

В своем письменном заявлении Трамп обвинил Иран в полном нарушении соглашения о прекращении огня.

— Вчера Иран обстрелял Ормузский пролив, что является полным нарушением нашего соглашения о прекращении огня! Многие удары были нацелены на грузовые суда из Франции и Соединенного Королевства, — сообщил Дональд Трамп.

Президент США отметил, что из-за блокады Ормузского пролива Иран теряет по 500 млн долларов в день, а многие корабли сейчас направляются в Техас, Луизиану и на Аляску, чтобы загрузиться.

Ранее сообщалось, что США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе.