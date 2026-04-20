    03:57, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Делегация США прибудет в Пакистан для переговоров с Ираном в понедельник

    Президент США в социальной сети объявил, что американские переговорщики в понедельник отправятся в Исламабад для проведения переговоров с Ираном с целью прекращения войны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    Трамп объяснил публикацию изображения в образе, похожем на Иисуса
    Фото: Anadolu

    — Мои представители отправляются в Исламабад, Пакистан, — они будут там завтра вечером для переговоров, — заявил Дональд Трамп в Truth Social.

    Глава Белого дома выразил надежду на успешные переговоры и сразу пригрозил Тегерану в случае срыва встречи.

    — Мы предлагаем очень честную и обоснованную сделку, и я надеюсь, что они на нее согласятся, потому что, если они этого не сделают, Соединенные Штаты выведут из строя все электростанции и мосты в Иране, — сообщил президент США.

    В своем письменном заявлении Трамп обвинил Иран в полном нарушении соглашения о прекращении огня.

    — Вчера Иран обстрелял Ормузский пролив, что является полным нарушением нашего соглашения о прекращении огня! Многие удары были нацелены на грузовые суда из Франции и Соединенного Королевства, — сообщил Дональд Трамп.

    Президент США отметил, что из-за блокады Ормузского пролива Иран теряет по 500 млн долларов в день, а многие корабли сейчас направляются в Техас, Луизиану и на Аляску, чтобы загрузиться.

    Ранее сообщалось, что США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе.

    Теги:
    Пакистан Переговоры Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Автор
