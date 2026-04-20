Трамп: США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

Вооруженные силы США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе за попытку прорвать морскую блокаду. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

— Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил [иранское судно] Touska в Оманском заливе и передал им четкое предупреждение с требованием остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении, — цитирует Трампа СМИ.

По словам президента США, в настоящее время морские пехотинцы США контролируют это судно.

Ранее сообщалось, что первое с начала конфликта круизное судно прошло через Ормузский пролив. Также в Иране предложили перевести расчеты за транзит судов через Ормузский пролив в национальную валюту риал, сообщил член президиума парламента Ахмад Надери.