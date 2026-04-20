    01:26, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Трамп: США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

    Члены экипажа отказались подчиниться, поэтому американский военный корабль остановил их, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп
    Фото: iiss.org

    Вооруженные силы США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе за попытку прорвать морскую блокаду. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

    — Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил [иранское судно] Touska в Оманском заливе и передал им четкое предупреждение с требованием остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении, — цитирует Трампа СМИ.

    По словам президента США, в настоящее время морские пехотинцы США контролируют это судно.

    Ранее сообщалось, что первое с начала конфликта круизное судно прошло через Ормузский пролив. Также в Иране предложили перевести расчеты за транзит судов через Ормузский пролив в национальную валюту риал, сообщил член президиума парламента Ахмад Надери.

    Зарина Жакупова
