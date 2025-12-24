Великобритания вводит магнитные хиджабы для полицейских

Новая одежда предназначена для предотвращения удушения, если хиджаб потянуть во время столкновения.

Как пишет The National, внедрение магнитного хиджаба может стать одной из мер по расширению участия женщин-мусульманок в полиции.

Хиджабы уже выданы всем имеющим на это право сотрудникам полиции Лестершира, и другие полицейские управления сейчас размещают заказы.

Ожидается, что их также распространят на других сотрудников экстренных служб, включая фельдшеров и персонал больниц.

Магнитная накидка разработана и спроектирована полицией Лестершира в сотрудничестве с университетом Де Монфор.

В полиции заявили, что перед утверждением окончательного варианта проектная группа работала с действующими офицерами-мусульманами.

— Приятно осознавать, что этот хиджаб, который будет выдаваться сотрудникам в качестве средств индивидуальной защиты, удобен и безопасен, а также выглядит опрятно и профессионально. Я надеюсь, это вдохновит мусульманских женщин задуматься о карьере полицейского, зная, что они могут носить хиджаб, который защищает их и одновременно выполняет их религиозные обязанности, — сказала инспектор Марина Вака.

Сотрудница полиции Вест-Мидлендса Зара Башарат рассказала, что с нее сорвали хиджаб во время обеспечения порядка на пропалестинских протестах.

— С этим ежедневно сталкиваются очень многие офицеры, — заявила она.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона запустила пилотный проект по использованию беспилотных летательных аппаратов, которые будут первыми прибывать на место происшествия и помогать офицерам в экстренных ситуациях.