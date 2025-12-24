РУ
    12:46, 24 Декабрь 2025

    Великобритания вводит магнитные хиджабы для полицейских

    Британская полиция начала снабжать своих сотрудников хиджабами с магнитной застежкой-молнией, не позволяющей ему соскользнуть, передает агентство Kazinform. 

    Британская полиция вводит магнитные хиджабы
    Фото: The National

    Новая одежда предназначена для предотвращения удушения, если хиджаб потянуть во время столкновения.

    Как пишет The National, внедрение магнитного хиджаба может стать одной из мер по расширению участия женщин-мусульманок в полиции.

    Хиджабы уже выданы всем имеющим на это право сотрудникам полиции Лестершира, и другие полицейские управления сейчас размещают заказы.

    Ожидается, что их также распространят на других сотрудников экстренных служб, включая фельдшеров и персонал больниц.

    Магнитная накидка разработана и спроектирована полицией Лестершира в сотрудничестве с университетом Де Монфор.

    В полиции заявили, что перед утверждением окончательного варианта проектная группа работала с действующими офицерами-мусульманами.

    — Приятно осознавать, что этот хиджаб, который будет выдаваться сотрудникам в качестве средств индивидуальной защиты, удобен и безопасен, а также выглядит опрятно и профессионально. Я надеюсь, это вдохновит мусульманских женщин задуматься о карьере полицейского, зная, что они могут носить хиджаб, который защищает их и одновременно выполняет их религиозные обязанности, — сказала инспектор Марина Вака.

    Сотрудница полиции Вест-Мидлендса Зара Башарат рассказала, что с нее сорвали хиджаб во время обеспечения порядка на пропалестинских протестах.

    — С этим ежедневно сталкиваются очень многие офицеры, — заявила она. 

    Ранее сообщалось, что полиция Лондона запустила пилотный проект по использованию беспилотных летательных аппаратов, которые будут первыми прибывать на место происшествия и помогать офицерам в экстренных ситуациях.

     

    Полиция Великобритания Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
