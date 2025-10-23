Беспилотники для полиции: систему быстрого реагирования тестируют в Британии

Полиция Лондона запустила пилотный проект по использованию беспилотных летательных аппаратов, которые будут первыми прибывать на место происшествия и помогать офицерам в экстренных ситуациях.



Беспилотники прибывают на место в течение двух минут после вызова. С воздуха они передают видео высокого качества, предоставляя правоохранителям информацию в реальном времени о ситуации.



Дроны размещаются в специальных контейнерах на крышах полицейских зданий и управляются специально обученными операторами. Они находятся на зарядке и ждут сигнала для запуска.



Предполагается, что беспилотники будут использоваться для поиска людей, отслеживания подозреваемых, фиксации улик и других задач. Они тише, дешевле и экологичнее, чем традиционные полицейские вертолеты, но при этом обеспечивают те же возможности.

Фото: Kazinform

Тестирование дронов осуществляется в одном из районов Лондона, а к концу года полиция планирует расширить проект еще на два участка британской столицы.



Ранее британская полиция провела масштабную операцию против краж мобильных телефонов.