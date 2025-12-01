Великобритания возвращается к программе Erasmus+

Успешный исход переговоров об участии Великобритании в программе Erasmus+ с 2027 года является весьма значимым событием, отметили ведущие депутаты Европарламента.

С 2027 года молодые люди из Евросоюза и Великобритании снова смогут воспользоваться программой Erasmus+. Это включает в себя учащихся, студентов, стажеров, учителей и сотрудников в сфере образования, молодежи и спорта.

Программа предоставит возможности для обучения, стажировок и производственной практики, включая ученичества в ведущих европейских компаниях и университетах Великобритании мирового класса, что укрепит позиции Erasmus+ как краеугольного камня европейского сотрудничества в сфере образования.

— Программа Erasmus+ — это великий успех ЕС и наиболее ощутимое выражение европейского единства. Главным достижением этого года стало возвращение Великобритании в программу в рамках исторического соглашения между двумя союзами. Этот шаг значительно укрепляет взаимовыгодное партнерство и политический союз на всем континенте, в которых так остро нуждаются в эти времена поляризации. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать британских студентов в наших университетах, школах и центрах профессионального обучения и будем тесно сотрудничать со всеми партнерами для незамедлительной реализации этого решения, — отметила председатель комитета по культуре и образованию Европейского парламента Нела Риль

Докладчик Европарламента по программе Erasmus+ на 2028–2034 годы Богдан Здроевский (ЕНП, Польша) добавил, что решение о том, что с 2027 года Великобритания возобновит сотрудничество в рамках программы Erasmus+ — самой популярной студенческой программы в Европе — является очень хорошей новостью в преддверии Рождества.

— После Brexit было предпринято множество попыток сохранить Великобританию в программе Erasmus+, к сожалению, безрезультатно, и это было особенно болезненно для молодого поколения. Сегодня обе стороны тепло приветствуют возможность вернуться к открытой, ориентированной на образование Европе с участием Великобритании. Это посылает очень важный и позитивный сигнал в чрезвычайно трудное время, демонстрируя, что страны всего континента признают сотрудничество в области образования молодежи как имеющее особую ценность, — сказал он.

Erasmus+ — популярная программа студенческого обмена в Европе и одна из самых успешных программ, финансируемых ЕС.

