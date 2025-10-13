Великобритания проведет трехдневный саммит по восстановлению Газы
Великобритания предоставит пакет помощи в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (27 миллионов долларов США) для обеспечения водоснабжения, санитарии и гигиены в секторе Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Кир Стармер по прибытии в Египет на саммит мировых лидеров, посвященный прекращению конфликта.
Великобритания заявила, что финансирование будет осуществляться через ЮНИСЕФ, Всемирную продовольственную программу и Норвежский совет по делам беженцев и направлено на помощь тем, кто сталкивается с голодом, недоеданием и болезнями.
Кроме того Кир Стармер заявил, что королевство проведет трехдневный саммит по восстановлению Газы, в котором примут участие представители международных правительств, частного сектора и организаций по финансированию развития, включая Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк.
В этом финансовом году Великобритания выделила 74 миллиона фунтов стерлингов на гуманитарную поддержку Палестине.
Напомним, 21 сентября Великобритания наряду с Канадой и Австралией признали Палестину как государство.