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    16:48, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Великобритания поддержала удары США по ядерным объектам Ирана

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал удары США по ядерным объектам Ирана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    британский премьер-министр Кир Стармер
    Фото: x.com/Keir_Starmer

    Стармер подчеркнул серьезность угрозы, которую представляет возможное развитие ядерного оружия в Иране, и поддержал действия США, направленные на ее устранение.

    — Ядерная программа Ирана представляет собой серьезную угрозу международной безопасности. Ирану никогда не должно быть позволено разработать ядерное оружие, и США приняли меры для устранения этой угрозы, — написал Стармер в микроблоге «X».

    В своем обращении Стармер также отметил важность стабилизации обстановки в регионе и призвал Тегеран вернуться к дипломатическим переговорам.

    — Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, и обеспечение стабильности в регионе является приоритетом. Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения для прекращения этого кризиса, — отметил он.

    По сообщению британской газеты The Telegraph, Великобритания не участвовала в воздушных ударах США по ядерным объектам Ирана, но премьер-министр Стармер был заранее проинформирован о планах воздушной операции.

    Ранее сообщалось, что Иран отреагировал на удары США по своим ядерным объектам.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ заявил, что это еще больше обострило обмен ракетными и беспилотными атаками между Ираном и Израилем, который теперь перерос из конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

    Позже МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке, призвав к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия.

    Теги:
    Америка Ближний Восток Иран Великобритания Ситуация на Ближнем Востоке США
    Тимур Дюсекеев
    Тимур Дюсекеев
    Автор
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