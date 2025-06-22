Великобритания поддержала удары США по ядерным объектам Ирана

Стармер подчеркнул серьезность угрозы, которую представляет возможное развитие ядерного оружия в Иране, и поддержал действия США, направленные на ее устранение.

— Ядерная программа Ирана представляет собой серьезную угрозу международной безопасности. Ирану никогда не должно быть позволено разработать ядерное оружие, и США приняли меры для устранения этой угрозы, — написал Стармер в микроблоге «X».

В своем обращении Стармер также отметил важность стабилизации обстановки в регионе и призвал Тегеран вернуться к дипломатическим переговорам.

— Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, и обеспечение стабильности в регионе является приоритетом. Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения для прекращения этого кризиса, — отметил он.

По сообщению британской газеты The Telegraph, Великобритания не участвовала в воздушных ударах США по ядерным объектам Ирана, но премьер-министр Стармер был заранее проинформирован о планах воздушной операции.

Ранее сообщалось, что Иран отреагировал на удары США по своим ядерным объектам.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ заявил, что это еще больше обострило обмен ракетными и беспилотными атаками между Ираном и Израилем, который теперь перерос из конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Позже МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке, призвав к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия.