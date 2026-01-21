Великобритания одобрила строительство спорного мегапосольства КНР в Лондоне

Здание площадью около 20 000 квадратных метров, которое заменит несколько официальных зданий Китая в Лондоне, должно стать самым крупным китайским посольством в Европе.

Однако планы строительства вызывают возражения и протесты с 2018 года, когда правительство Китая купило участок на месте бывшего Королевского монетного двора недалеко от лондонского Тауэра, за 225 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает Euronews, критики предупреждают, что здание посольства может быть использовано в качестве базы для шпионажа, поскольку крупный объект будет располагаться слишком близко к подземным оптоволоконным кабелям, по которым передается секретная финансовая информация между двумя главными финансовыми районами Лондона.

Однако Департамент жилищного строительства заявил, что нет оснований считать, что использование участка под посольство каким‑либо образом поставит под угрозу целостность или безопасность кабелей.

Министр местного самоуправления Великобритании Стив Рид официально одобрил планы строительства здания после ряда задержек и судебных споров.

— При принятии этого решения были учтены все существенные соображения, — говорится в заявлении британского правительства.

Правительство британского премьер-министра Кира Стармера неоднократно откладывало принятие решения в последние месяцы после того, как многочисленные случаи предполагаемого китайского шпионажа и политического вмешательства усилили тревогу по поводу строительства нового здания посольства.

Решение разрешить строительство было принято на фоне ожидаемого визита Кира Стармера в Пекин в начале этого года. Стармер станет первым премьер-министром Великобритании, посетившим Китай с 2018 года.

Ранее мы писали, что Британия ищет новую основу в отношениях с Китаем.