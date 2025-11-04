После «золотой эпохи»: Британия ищет новую основу в отношениях с Китаем

В британском парламенте в понедельник состоялись слушания, посвященные будущему отношений с Китаем. Приглашенные эксперты попытались ответить на главный вопрос: какую роль Пекин должен играть в британской политике после завершения «золотой эпохи» сотрудничества?

От «золотой эпохи» к новой реальности

Термин «золотая эпоха» применительно к отношениям Великобритании и Китая вошел в политический лексикон в середине 2010-х годов, когда премьер-министр Дэвид Кэмерон стремился укрепить экономические связи с Пекином, делая ставку на инвестиции и расширение торговли.

Однако уже к концу десятилетия риторика изменилась. Под влиянием обострения соперничества между США и Китаем, а также растущих опасений по вопросам безопасности и технологий, британская политика стала заметно жестче. В Лондоне все чаще говорят о необходимости защиты национальных интересов в условиях растущего влияния Пекина.

На этом фоне новое лейбористское правительство, пришедшее к власти в прошлом году, пытается найти баланс между принципами и прагматизмом. Кабинет Кира Стармера стремится возобновить экономическое сотрудничество и привлечь китайские инвестиции, сохраняя при этом строгий контроль в чувствительных секторах и подчеркивая приверженность демократическим ценностям.

Несмотря на осторожный тон, заметно оживилось двустороннее взаимодействие. Участились официальные контакты, хотя их содержание остается за закрытыми дверями. Но внутри британского истеблишмента нет единства относительно того, насколько далеко стоит заходить в попытках перезапустить отношения с Пекином.

Скриншот из видео

Хаотичные, но прагматичные отношения

Бывший губернатор Гонконга и нынешний член Палаты лордов британского парламента Кристофер Паттен во время слушаний отметил, что Великобритания до сих пор не выработала последовательную и устойчивую стратегию в отношении Китая.

— Гораздо легче увидеть, как Китай умело выстраивает отношения с нами, чем понять, как мы выстраиваем отношения с ним. Все выглядит разрозненно и, похоже, нынешнее правительство неспособно принимать действительно крупные решения по отношению к Китаю, — отметил он.

По словам Паттена, опасения Лондона, что политические разногласия с Пекином могут дорого обойтись экономике, не подтверждаются фактами.

— Уже много лет в нашей политике по отношению к Китаю присутствует одна иллюзия, что, если вступить в спор с Китаем, это непременно серьезно ударит по экспорту и экономическим связям. Факты этого не подтверждают, — подчеркнул политик.

Он напомнил, что даже в периоды напряженности торговля между странами продолжала расти. Китай, прежде всего, руководствуется прагматизмом — покупает то, что выгодно, независимо от политического контекста. Поэтому Лондону, считает Паттен, не стоит бояться «разозлить» Пекин, если речь идет о принципиальных решениях.

Китай видит в Британии часть западного альянса

Председатель правительственной организации «Британско-Китайский центр» Изабель Хилтон подчеркнула, что Пекин воспринимает Великобританию не как самостоятельную силу, а как элемент западной коалиции.

— С точки зрения Китая, Великобритания не является крупным торговым партнером, но все же сохраняет определенное глобальное влияние: как постоянный член Совета Безопасности ООН, как пятая по величине экономика, как поставщик услуг, особенно в сфере высшего образования. В стратегическом плане Великобритания важна, потому что, будучи членом НАТО и близким союзником США, она воспринимается Китаем как сила, которую нужно либо нейтрализовать, либо учитывать, — пояснила Хилтон.

По ее словам, после выхода из Европейского союза влияние Лондона в отношениях с Пекином заметно ослабло.

— Будучи членом Европейского союза, мы входили в крупнейший торговый блок для Китая. Так что выход из ЕС стал значительной потерей влияния. Это сделало нас гораздо более уязвимыми перед теми формами давления, которые Китай теперь может оказывать, — отметила она.

Фото: VCG

Китай – вызов, но не враг

Бывший сотрудник британской разведки Найджел Инкстер, который также выступил на парламентских слушаниях, призвал рассматривать Китай не как врага, а как стратегический вызов.

— Я не думаю, что Китай представляет для Великобритании такую экзистенциальную угрозу, какую Советский Союз представлял в свое время. Китай — это вызов, он может представлять угрозу, но это также страна, которую мы не можем игнорировать и с которой нам необходимо взаимодействовать, — сказал он.

Инкстер отметил, что в Пекине укрепилось представление о глобальном сдвиге: «Восток поднимается, а Запад находится в упадке», поэтому китайское руководство стремится действовать все более проактивно. При этом он предупредил об опасности недооценки Китая.

— Меня беспокоит, что восприятие Китая как страны, достигшей своего пика, стало формировать подход США к отношениям с ним, особенно в торговой сфере. Мне кажется опасным недооценивать Китай и его реальные, весьма серьезные сильные стороны, — подчеркнул эксперт.

Призыв защитить парламент от скрытого иностранного влияния

Эксперт по вопросам терроризма и законодательства о государственных угрозах Джонатан Холл заявил о необходимости усилить защиту британского парламента от скрытого иностранного влияния. По его мнению, Китай следует включить в «усиленный уровень» схемы регистрации иностранного влияния, которая начала действовать этим летом.

Эта система, которую нередко называют британским аналогом американского закона о регистрации иностранных агентов, создана для того, чтобы обеспечить прозрачность деятельности лоббистов и консультантов, работающих в интересах зарубежных правительств.

Схема включает два уровня: политический — для регистрации любых форм политического лоббирования от имени иностранных государств, и «усиленный» — для стран, представляющих угрозу интересам Великобритании. Сейчас под него уже попадают Россия и Иран, а предложение Холла добавить Китай отражает растущую обеспокоенность Лондона масштабом его влияния.

Особое внимание участники уделили поиску баланса между национальной безопасностью, правами человека и экономическими интересами. В пример более взвешенной политики в отношении Пекина приводились Германия и Япония, сумевшие выстроить устойчивую и прагматичную модель взаимодействия. Отмечалась и необходимость более тесной координации с партнерами в регионе — Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей — для выработки согласованного подхода к отношениям с Китаем.