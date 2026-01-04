РУ
    19:05, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Великобритания не участвовала в атаке США на Венесуэлу — Кир Стармер

    Великобритания заявила о непричастности к действиям США в Венесуэле, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ТАСС

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что Лондон «никоим образом» не участвовал в американской военной операции в Венесуэле.

    Глава правительства также сообщил, что пока не обсуждал произошедшее с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, прежде чем давать политическую оценку ситуации, необходимо прояснить все обстоятельства и провести консультации с союзниками на фоне «быстро развивающихся событий».

    — Я хочу сначала установить факты. Я хочу поговорить с президентом Трампом. Я хочу поговорить с союзниками. Я могу совершенно ясно сказать, что мы не были вовлечены. И я всегда говорил и считаю, что все должны соблюдать международное право, — заявил Кир Стармер в интервью журналистам.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате и эвакуации из страны главы Венесуэлы вместе с его женой.

    Тимур Дюсекеев
    Тимур Дюсекеев
    Автор
