Великобритания начала эвакуацию своих граждан из Израиля

Великобритания организовала эвакуационные рейсы для своих граждан и членов их семей из Израиля и оккупированных палестинских территорий. Первый рейс британских военно-воздушных сил вылетел из Тель-Авива в понедельник.

Эвакуация организована для уязвимых граждан, желающих покинуть регион на фоне нестабильной обстановки. Британские власти заявляют, что будут проводить дополнительные рейсы в зависимости от спроса и уровня угрозы.

Перелет осуществляется в два этапа: сначала военным самолетом до Кипра, а затем гражданским рейсом в Великобританию. Пассажиры оплачивают свой билет при регистрации.

— Несмотря на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке, мы работаем круглосуточно, чтобы организовать больше рейсов и вернуть домой как можно больше людей, — сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, выступая в Палате общин в понедельник.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ситуация остается напряженной, и график рейсов может меняться в любой момент.

Ранее сообщалось, что авиационная администрация Казахстана запретила казахстанским авиакомпаниям использование воздушного пространства шести стран Ближнего Востока.