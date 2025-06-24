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    21:09, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Великобритания начала эвакуацию своих граждан из Израиля

    Великобритания начала эвакуацию своих граждан из Израиля. Нестабильность обстановки может в любой момент исключить возможность эвакуации воздушным путем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Великобритания начала эвакуацию своих граждан из Израиля
    Фото: gov.uk

    Великобритания организовала эвакуационные рейсы для своих граждан и членов их семей из Израиля и оккупированных палестинских территорий. Первый рейс британских военно-воздушных сил вылетел из Тель-Авива в понедельник.

    Эвакуация организована для уязвимых граждан, желающих покинуть регион на фоне нестабильной обстановки. Британские власти заявляют, что будут проводить дополнительные рейсы в зависимости от спроса и уровня угрозы.

    Перелет осуществляется в два этапа: сначала военным самолетом до Кипра, а затем гражданским рейсом в Великобританию. Пассажиры оплачивают свой билет при регистрации.

    — Несмотря на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке, мы работаем круглосуточно, чтобы организовать больше рейсов и вернуть домой как можно больше людей, — сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, выступая в Палате общин в понедельник.

    В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ситуация остается напряженной, и график рейсов может меняться в любой момент.

    Ранее сообщалось, что авиационная администрация Казахстана запретила казахстанским авиакомпаниям использование воздушного пространства шести стран Ближнего Востока.

     

    Теги:
    Ближний Восток Эвакуация Великобритания Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Тимур Дюсекеев
    Тимур Дюсекеев
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