Комитет гражданской авиации обратился к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
С 13 июня 2025 года в связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации по причине сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, Авиационной администрацией Казахстана запрещено казахстанским авиакомпаниям использование воздушного пространства шести стран – Иран, Израиль, Ирак, Иордания, Сирия и Ливан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
— В связи с этим, авиакомпании, выполняющие пассажирские перевозки на Ближний Восток, не осуществляют свои рейсы в воздушном пространстве данных стран и совершают перелет в обход. 17 июня авиакомпания SCAT выполнила рейс по маршруту Ашхабад — Астана в целях вывоза 89 граждан Республики Казахстан из Ирана. Рейс был выполнен в полном соответствии с действующими ограничениями, — отметили в КГА.
Как сообщалось, 13 июня Казахстан приостановил полеты на Ближний Восток. Кроме того, МИД РК призвал казахстанцев обдуманно подходить к поездкам на Ближний Восток.