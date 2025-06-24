Комитет гражданской авиации обратился к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

— В связи с этим, авиакомпании, выполняющие пассажирские перевозки на Ближний Восток, не осуществляют свои рейсы в воздушном пространстве данных стран и совершают перелет в обход. 17 июня авиакомпания SCAT выполнила рейс по маршруту Ашхабад — Астана в целях вывоза 89 граждан Республики Казахстан из Ирана. Рейс был выполнен в полном соответствии с действующими ограничениями, — отметили в КГА.