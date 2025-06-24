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    20:15, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Комитет гражданской авиации обратился к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

    С 13 июня 2025 года в связи с высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации по причине сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, Авиационной администрацией Казахстана запрещено казахстанским авиакомпаниям использование воздушного пространства шести стран – Иран, Израиль, Ирак, Иордания, Сирия и Ливан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

    аэропорт Астаны, пассажиры
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — В связи с этим, авиакомпании, выполняющие пассажирские перевозки на Ближний Восток, не осуществляют свои рейсы в воздушном пространстве данных стран и совершают перелет в обход. 17 июня авиакомпания SCAT выполнила рейс по маршруту Ашхабад — Астана в целях вывоза 89 граждан Республики Казахстан из Ирана. Рейс был выполнен в полном соответствии с действующими ограничениями, — отметили в КГА.

    Как сообщалось, 13 июня Казахстан приостановил полеты на Ближний Восток. Кроме того, МИД РК призвал казахстанцев обдуманно подходить к поездкам на Ближний Восток.

    Теги:
    Авиация Ближний Восток Безопасность КГА Ситуация на Ближнем Востоке
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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