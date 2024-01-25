Великобритания и Катар увеличивают поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Великобритания и Катар работают над увеличением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В четверг из Катара отправлена первая совместная британско-катарская партия гуманитарной помощи весом 17 тонн, включающая в себя палатки большого размера. Груз на самолете доставлен в Египет, откуда автомобильным транспортом будет перевезен в сектор Газа, сообщили в МИД Великобритании.

Ранее министр иностранных дел Дэвид Кэмерон во время своего визита в Израиль призвал руководство страны открыть пограничные переходы с сектором Газа для доставки гуманитарной помощи.