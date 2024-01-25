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    17:11, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Великобритания и Катар увеличивают поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

    Великобритания и Катар
    Фото: freepik.com

    Великобритания и Катар работают над увеличением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В четверг из Катара отправлена первая совместная британско-катарская партия гуманитарной помощи весом 17 тонн, включающая в себя палатки большого размера. Груз на самолете доставлен в Египет, откуда автомобильным транспортом будет перевезен в сектор Газа, сообщили в МИД Великобритании.

    Ранее министр иностранных дел Дэвид Кэмерон во время своего визита в Израиль призвал руководство страны открыть пограничные переходы с сектором Газа для доставки гуманитарной помощи.

    Теги:
    сектор Газа Катар Палестина Палестино-израильский конфликт Гуманитарная помощь Ближний Восток Великобритания Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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