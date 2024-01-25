Дэвид Кэмерон назвал условия прекращения боевых действий в секторе Газа

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе встречи глава британского внешнеполитического ведомства вновь заявил о поддержке Великобританией усилий Израиля по освобождению 136 заложников, находящихся в секторе Газа после атаки группировки ХАМАС 7 октября.

— Министр иностранных дел объяснил, что он хочет добиться немедленной гуманитарной паузы, чтобы освободить заложников и направить помощь, что приведет к устойчивому прекращению огня без возобновления военных действий, — говорится в распространенном британским МИД сообщении.

Для реализации этих планов группировка ХАМАС должна освободить заложников и выйти из состава руководства сектора Газа, а анклав должна возглавить Палестинская администрация.

— Министр иностранных дел подчеркнул необходимость политической стратегии для достижения долгосрочного мира. Она должна основываться на надежном и необратимом пути к созданию палестинского государства рядом с Израилем, что позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности, — подчеркнули в МИД Великобритании.

Кэмерон и Нетаньяху также обсудили необходимость срочной доставки в сектор Газа значительно большего объема гуманитарной помощи, чтобы облегчить сложившуюся критическую ситуацию.

— Министр иностранных дел подтвердил необходимость того, чтобы Израиль открыл больше контрольно-пропускных пунктов в сектор Газа, чтобы пограничные переходы Ницана и Керем-Шалом были открыты дольше, и чтобы Израиль оказал поддержку ООН в эффективном распределении помощи по всей территории сектора Газа, — отмечается в сообщении МИД Великобритании.

Кэмерон также заострил внимание руководства Израиля на необходимости обеспечения эффективного урегулирования конфликта в секторе Газа и реализации необходимых мер для обеспечения безопасности медицинского персонала и объектов.

Помимо Нетаньяху, британский глава МИД встретился с министром иностранных дел Исраэлем Кацем, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером и политиком Бенни Ганцем в Иерусалиме, а также с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом в Рамалле.