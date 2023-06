Вечер казахской культуры прошел в Лондоне

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках Дней Казахстана на фестивале кино «V Eurasian Film Festival (ECG FF)»-2023 в Лондоне прошел вечер казахской культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На вечере казахской культуры был представлен клип The Story of One Sky популярного казахского артиста Димаша Кудайбергена, - рассказал вице-председатель Евразийской Творческой Гильдии, основатель и издатель известного британского издательства «Hertfordshire Press» Марат Ахмеджанов. - Мероприятие было организовано нашей Гильдией совместно с фан-клубом Димаша в Великобритании. Восхитительное музыкальное видео вызвало бурные аплодисменты. Потрясающий голос Димаша заставляет слушателей остановиться на мгновение и просто наслаждаться каждой нотой».

Затем на сцене кинотеатра Premier Cinema Romford прошла дискуссия с участием руководства британского фан-клуба Джил Бичам, Себи Данн, а также британского поэта и хранителя Евразийской Творческой Гильдии Джона Фардона.

«Мы в Лондоне восхищаемся талантом и творчеством Димаша, желаем ему новых ярких и креативных идей и безграничного творческого успеха», - отметили участники дискуссии.

Гости фестиваля могли насладиться и творчеством казахстанских художников, участников арт-каталога «The Great Steppe Treasury», изданного Hertfordshire Press.

«В арт-каталог вошли работы пяти художников из Казахстана - это Саид Аширбаев (Шымкент), Зейнелхан Мухамеджан (Алматы), Жазира Джанабаева (Алматы), Куттыбек Жакып (Шымкент), Дарья Залесская (Алматы). Каталог отправлен в топ-10 арт-галерей Лондона. Особым вниманием пользовалась работа выдающегося художника портретиста из Алматы Лидии Дроздовой, чья работа «Портрет Марии Шевель» заняла почетное место в галерее Daniel’s view на фестивале», - сообщил Марат Ахмеджанов.

Завершился вечер казахской культуры просмотром фильма «The Crying Steppe» казахстанских авторов - режиссера Марины Кунаровой и продюсера Ерлана Маликова. Кинокартина основана на реальных исторических событиях 1920-30-х годов прошлого столетия.

«Такие мероприятия являются важным шагом в сохранении и развитии казахского искусства, а также в укреплении связей между разными культурами и народами Евразии», - отметил один из организаторов кинофестиваля «V Eurasian Film Festival»-2023 Тимур Ахмеджанов.

Дни культуры Казахстана проходят на кинофестивале «V Eurasian Film Festival»-2023 с 25 по 30 мая. В программе - показы фильмов из Казахстана, презентации художников, музыкальное выступление стипендиата программы «Болашак» Ерлана Рыскали, презентация новых книг Дулата Исабекова издательства Hertfordshire Press на английском языке, отметил вице-председатель Евразийской Творческой Гильдии Марат Ахмеджанов.

Евразийская Творческая Гильдия (Лондон) как место встречи профессионалов всех сфер и форм искусства собрала десятки деятелей культуры со всего мира. Это объединение писателей, музыкантов, танцоров, иллюстраторов, графических дизайнеров, скульпторов, поэтов, а также любого, кто считает себя творческой личностью для продвижения их работ по всему миру и поиска взаимовыгодного сотрудничества.

Фото предоставлено Евразийской Творческой Гильдией