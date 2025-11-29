Вдовы смогут получать жилищные сертификаты в Астане
В перечень категорий получателей жилищных сертификатов в Астане добавлены вдовы. Об этом сообщил руководитель управления жилья и жилищной инспекции Астаны Ануар Саипов на внеочередном заседании городского маслихата, передает корреспондент агентства Kazіnform.
Маслихат рассмотрел вопрос «Об определении размера и перечня категорий получателей жилищных сертификатов в городе Астане».
— В связи с внесением изменений в законодательство просим принять новую редакцию. Здесь добавляется одна категория — вдовы. Размер и условия предоставления жилищных сертификатов остаются прежними, — сказал А.Саипов.
Депутаты поддержали предложенное изменение в перечень.
Ранее сообщалось, что с 30 мая 2025 года в Казахстане действуют обновленные правила господдержки, направленные на улучшение жилищных условий.
В Астане размер жилищных сертификатов составляет 1,5 миллиона тенге. Получателями такой поддержки смогут стать граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда, а также работники государственных учреждений и предприятий, подведомственных акимату города.