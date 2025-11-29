Вдовы смогут получать жилищные сертификаты в Астане

Маслихат рассмотрел вопрос «Об определении размера и перечня категорий получателей жилищных сертификатов в городе Астане».

— В связи с внесением изменений в законодательство просим принять новую редакцию. Здесь добавляется одна категория — вдовы. Размер и условия предоставления жилищных сертификатов остаются прежними, — сказал А.Саипов.

Депутаты поддержали предложенное изменение в перечень.

Ранее сообщалось, что с 30 мая 2025 года в Казахстане действуют обновленные правила господдержки, направленные на улучшение жилищных условий.

В Астане размер жилищных сертификатов составляет 1,5 миллиона тенге. Получателями такой поддержки смогут стать граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда, а также работники государственных учреждений и предприятий, подведомственных акимату города.