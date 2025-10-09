РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Жителям Астаны помогут с первоначальным взносом по ипотеке за счет жилищных сертификатов

    В Астане разработали проект решения о предоставлении жилищных сертификатов нуждающимся в жилье. Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ипотека, кредит, жилье
    Фото: freepik.com

    Согласно проекту, средства жилищных сертификатов можно будет направить на покупку жилья в рамках ипотечных программ, утвержденных Национальным банком, а также в других государственных инициативах по улучшению жилищных условий.

    Как уточнили в пресс-службе столичного акимата, размер жилищных сертификатов в Астане составляет 1,5 миллиона тенге. Получателями такой поддержки смогут стать граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда, а также работники государственных учреждений и предприятий, подведомственных акимату города.

    В частности, жилищные сертификаты будут предоставляться:

    • педагогическим работникам организаций образования;
    • медицинским работникам организаций здравоохранения;
    • работникам организаций социального обеспечения, участвующим в оказании специальных социальных услуг;
    • профильным работникам организаций культуры и спорта;
    • сотрудникам департамента полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны;
    • социально уязвимым слоям населения.

    При этом, жилищный сертификат как социальная помощь будет предоставляться при условии, что средний доход заявителя и членов его семьи за последние шесть месяцев не превышает 3,1 прожиточного минимума на каждого члена семьи в месяц (без учета налоговых и пенсионных отчислений).

    Публичное обсуждение документа продлится до 10 октября 2025 года.

    Ранее мы писали, что соктября Отбасы банк приступает к распределению арендного жилья по всей стране.

    Теги:
    Ипотека Астана Жилье Банки Общество
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают