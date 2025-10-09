Жителям Астаны помогут с первоначальным взносом по ипотеке за счет жилищных сертификатов

Согласно проекту, средства жилищных сертификатов можно будет направить на покупку жилья в рамках ипотечных программ, утвержденных Национальным банком, а также в других государственных инициативах по улучшению жилищных условий.

Как уточнили в пресс-службе столичного акимата, размер жилищных сертификатов в Астане составляет 1,5 миллиона тенге. Получателями такой поддержки смогут стать граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда, а также работники государственных учреждений и предприятий, подведомственных акимату города.

В частности, жилищные сертификаты будут предоставляться:

педагогическим работникам организаций образования;

медицинским работникам организаций здравоохранения;

работникам организаций социального обеспечения, участвующим в оказании специальных социальных услуг;

профильным работникам организаций культуры и спорта;

сотрудникам департамента полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны;

социально уязвимым слоям населения.

При этом, жилищный сертификат как социальная помощь будет предоставляться при условии, что средний доход заявителя и членов его семьи за последние шесть месяцев не превышает 3,1 прожиточного минимума на каждого члена семьи в месяц (без учета налоговых и пенсионных отчислений).

Публичное обсуждение документа продлится до 10 октября 2025 года.



