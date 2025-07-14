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    23:04, 13 Июль 2025 | GMT +5

    В британском аэропорту «Саутенд» разбился двухмоторный самолет

    Небольшой самолет упал после взлета из аэропорта Саутенд под Лондоном. По информации газеты The Daily Mail, речь идет о бизнес-джете Beechcraft King AirB200, направлявшемся в Нидерланды, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    В британском аэропорту «Саутенд» разбился небольшой самолет
    Фото: x.com/TheNewsTrending

    Самолет должен был взлететь в 15:45 по местному времени, а пунктом назначения был указан город Лелистад. На данный момент нет информации о том, сколько человек находились на борту двухмоторного турбовинтового самолета. Им управляют 1-2 пилота, он может перевозить до 13 пассажиров.

    Согласно данным сервиса Flightradar, самолет после взлета оказался поблизости от взлетно-посадочной полосы. Как уточняет The Daily Mail, судя по всему, он оторвался от земли на скорости чуть менее 200 км/ч, набрал высоту 5 м, после чего рухнул.

    Запланированные на вечер воскресенья четыре рейса из Саутенда, расположенного в восточном графстве Эссекс, отменены. Два самолета, которые направлялись в Саутенд, перенаправлены в другие лондонские аэропорты — Гатвик и Станстед.

    Полиция Эссекса подтвердила факт авиапроисшествия.

    — Мы работаем на месте серьезного инцидента в аэропорту Саутенд. Около 16:00 мы получили сообщение о столкновении, в котором участвовал один самолет длиной 12 м, — говорится в заявлении правоохранителей. — Работа на месте происшествия ведется сейчас совместно со всеми экстренными службами, и эта работа будет продолжаться еще несколько часов. Мы просим граждан, по возможности, избегать этого района, пока идут оперативные мероприятия.

    В конце июня во Франции разбился туристический самолет, принадлежащий аэроклубу, в коммуне Шамфоль, трое погибли.

    Теги:
    Самолет Авиация Крушение самолета Происшествия Великобритания
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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