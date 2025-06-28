Во Франции разбился туристический самолет, трое погибли

Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

По информации властей департамента Эр и Луар, одномоторный самолет Cessna 172 разбился в жилом районе примерно после 16:00 по местному времени, едва не задев близлежащие дома.

Жертвами авиакатастрофы стали двое мужчин и одна женщина.

Место крушения было оперативно оцеплено аварийными службами. Ведется расследование под руководством воздушно-транспортной жандармерии и национальной полиции.

Ранее мы писали, что легкомоторный самолет потерпел крушение близ Астаны, двое погибли.