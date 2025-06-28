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    00:28, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Во Франции разбился туристический самолет, трое погибли

    Туристический самолет, принадлежащий аэроклубу, потерпел крушение в пятницу днем в коммуне Шамфоль в северно-центральной части Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на news.cn.

    Во Франции разбился туристический самолет, трое погибли
    Фото: wikipedia

    Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

    По информации властей департамента Эр и Луар, одномоторный самолет Cessna 172 разбился в жилом районе примерно после 16:00 по местному времени, едва не задев близлежащие дома.

    Жертвами авиакатастрофы стали двое мужчин и одна женщина.

    Место крушения было оперативно оцеплено аварийными службами. Ведется расследование под руководством воздушно-транспортной жандармерии и национальной полиции. 

    Ранее мы писали, что легкомоторный самолет потерпел крушение близ Астаны, двое погибли.

    Теги:
    Самолет Франция Авиация В мире Крушение самолета Происшествия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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