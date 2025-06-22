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    13:52, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Легкомоторный самолет потерпел крушение близ Астаны, двое погибли

    Близ Астаны произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Частный самолет потерпел крушение близ Астаны
    Фото: tl-ultralight.cz

    — 22 июня 2025 года предварительно около 11 часов 30 минут при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан (г. Астана) произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000. Воздушное судно принадлежит частному лицу. По полученным предварительным данным на борту находились два члена экипажа, оба погибли, — говорится в сообщении ведомства.

    В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, создается комиссия по расследованию указанного происшествия.

    Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.

    В конце прошлого года произошла авиакатастрофа близ Актау, крушение потерпел пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

    Теги:
    Самолет Авиация Крушение самолета Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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