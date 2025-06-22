Легкомоторный самолет потерпел крушение близ Астаны, двое погибли

— 22 июня 2025 года предварительно около 11 часов 30 минут при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан (г. Астана) произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000. Воздушное судно принадлежит частному лицу. По полученным предварительным данным на борту находились два члена экипажа, оба погибли, — говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, создается комиссия по расследованию указанного происшествия.

Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.

В конце прошлого года произошла авиакатастрофа близ Актау, крушение потерпел пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.