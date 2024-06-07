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    15:38, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Вайнер Мейржан Туребаев вернулся в колонию

    Вайнер Мейржан Туребаев
    Фото: meirzhach_tv / instagram

    Вайнер Мейржан Туребаев, осужденный по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, вернулся обратно в колонию после краткосрочного отпуска, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области сообщили, что Туребаев вернулся 27 мая. На данный момент он отбывает наказание в учреждении.

    Недавно супруга вайнера Дана Есеева в соцсетях сообщила, что ее мужа отпустили в краткосрочный отпуск по закону. В ДУИС тогда подтвердили эту информацию. Сообщалось, что он взял краткосрочный отпуск в связи с болезнью матери. 

    В июне прошлого года в Алматы огласили приговор по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Всего судом виновными по делу признаны 12 человек, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Они получили по пять лет лишения свободы в учреждении исполнительной системы минимальной безопасности.

    В январе этого года Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов подали апелляцию. Однако апелляционный суд оставил вердикт в отношении вайнеров без изменений.

    Теги:
    Суды Новости шоу-бизнеса в мире Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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